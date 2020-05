Farmácias faturam R$ 5,32 bilhões em março

PUBLICIDADE 

Surgiu o primeiro bilhão no mercado de saúde nessa pandemia do coronavírus no Brasil. O setor de farmácias faturou perto de R$ 1 bilhão a mais no mês de março, em relação a fevereiro deste ano, conforme dados passados à Coluna pela Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, que reúne 44 redes, 8 mil pontos e domina 70% do mercado nacional.

O faturamento das associadas da Abrafarma foi de R$ 5,32 bilhões no mês de março, frente a R$ 4,42 bilhões em fevereiro – e R$ 4,57 bilhões em Janeiro deste ano. O faturamento de março foi de 22,05% a mais em relação ao mesmo mês de 2019.

As associadas da rede faturaram R$ 53,4 bilhões em 2019 – alta de 11,14% em relação a 2018 (R$ 48,1 bilhões). Este ano, ao que tudo indica, o montante passará de R$ 60 bi.