Ex-deputado condenado na Lava Jato morre de Covid-19

Nelson Meurer, o ex-deputado federal que morreu ontem vítima de Covid-19, foi o primeiro político preso e condenado na Lava Jato. Foi por anos poderoso no Congresso, mas morreu abandonado por amigos e ‘aliados’, num hospital da cidade Francisco Beltrão, onde já fora prefeito e onde cumpria a pena em presídio.

Em 2011, Meurer era líder do PP na Câmara, e houve racha na bancada sobre a indicação de um diretor para a roubalheira na Petrobras. O todo-poderoso Paulo Roberto Costa, pivô do escândalo, levou o caso ao Palácio do Planalto, que decidiu chamar para si a nomeação.

A decisão partira também do doleiro Alberto Youssef – que tinha influência no esquema. É apenas um pouquinho do que foi esse tremendo escândalo que contribuiu para derrubar o PT do Governo. Mas o partido se acha injustiçado.