Com Comunicações, Bolsonaro reforça apoio de Kassab e Silvio Santos

PUBLICIDADE

A recriação do Ministério das Comunicações, cujo titular da futura pasta será o deputado federal Fábio Faria (PSD-SP), é recado do presidente Jair Bolsonaro para duas figuras importantes de apoio à sua gestão: Silvio Santos, dono do canal SBT, neoaliado desde 2018; e o presidente do PSD, Gilberto Kassab – que diz estar fechado com o governador paulista João Dória, mas liberou a forte bancada para votar com Bolsonaro no Congresso Nacional.

O futuro ministro é genro do dono do SBT, e tem entrada liberada no gabinete presidencial há um ano. É uma evidência de que a volta do ministério estava no radar do Planalto há meses. A Coluna já registrou que suas audiências com Bolsonaro são semanais (em alguns casos, mais de duas por semana).

Os Correios, que serão privatizados, ficará sob o comando do Ministério. O PSD vai comandar a pasta também no leilão da banda 5G, essencial para telefônicas e TVs.