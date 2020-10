Baby Chico pode virar senador, com plano de saúde e aposentadoria

PUBLICIDADE

O senador Francisco Rodrigues (DEM-RR), o Chico Cueca (ganhou esse apelido entre portas na Casa após o flagrante da PF com dinheiro nas vestes íntimas) pediu afastamento por 121 dias. Horas antes, ele havia protocolado solicitação para se afastar por 90 dias.

Mas foi alertado pelos assessores técnicos de que o filho suplente, Pedro Arthur, só assume mandato com atuação no Senado, por regra, com 120 dias de afastamento do titular.

E ambos articulam oficializar isso caso a situação policial-judicial piore para o pai: o substituto suplente tornar-se senador de fato. Caso se concretize, o herdeiro vai ganhar plano de saúde vitalício, e direito a aposentadoria como senador. Haja cueca.