Apagão em cidades de Goiás preocupa moradores e produtores rurais

Não é só no Amapá o problema do apagão de energia. Moradores da cidade e fazendeiros da zona rural de Cocalzinho, Pirenópolis e Corumbá, em Goiás – para citar apenas três cidades das centenas de municípios do Estado – reclamam de constantes e longas quedas de energia fornecida pela Enel – que disputa a compra da CEB Distribuição do DF. Há casos de prejuízos com perda de leite e produção queijeira, entre outros problemas.

As cidades e a zuna rural estão ficando sem luz, com alguns apagões esporádicos. Na segunda-feira, teve corte de energia até meia noite em Cocalzinho. No Amapá, diante do acidente com incêndio na Hidrelétrica Coaracy Nunes, administrada pela espanhola Isolux – sem capacidade técnica qualquer para recuperar os danos – é a Eletrobras (que o Governo vai privatizar) quem está corrigindo as falhas em solução paliativa para retomada de energia.