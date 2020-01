Anvisa reforça proteção em trabalhadores de portos e aeroportos

PUBLICIDADE 

Com novos casos suspeitos de coronavírus em seis estados, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou o estoque de máscaras e outros equipamentos de proteção para trabalhadores que atuam nos portos e aeroportos do País. O órgão vinculado ao Ministério da Saúde também enviará um ofício para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com a especificação dos equipamentos de proteção necessários.

Os casos foram registrados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará, segundo o Ministério da Saúde. Já foram notificados 33 pacientes com quadros suspeitos, mas apenas nove estão em investigação. Os demais foram descartados ou excluídos.

Deputados e senadores já pediram ao Ministério da Saúde e ao vice-presidente Hamilton Mourão para que seja intensificado o trabalho de acompanhamento, fiscalização e controle efetivo nas fronteiras.

Na divisa entre Roraima e a Guiana Francesa, há grande circulação de pessoas de vários países, incluindo a China. Além da Guiana, os parlamentares pediram atenção à fronteira com a Venezuela.