ABIH afirma que 95% dos hotéis seguem fechados

De todos os setores atingidos pela crise financeira gerada pela pandemia do coronavírus, a rede hoteleira inegavelmente é a mais afetada. Com as companhias aéreas praticamente no chão, população sem dinheiro para viajar, os hotéis fecharam.

Levantamento inédito feito pela Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH) semana passada, em todos os Estados, confirmou que praticamente 95% dos hotéis associados estão fechados no Brasil. E a taxa de ocupação dos poucos que se adaptaram a regras de prefeituras é de 10%.

A retomada será gradativa e fraca, a partir de julho. Proprietários responderam à ABIH que esperam 20% de ocupação – nos que não faliram. Para segurar as contas, a taxa média deve ser no mínimo de 40% da ocupação.

Os bares e restaurantes se viram com delivery; lojas de roupas conseguem vender pela internet, com entrega a domicílio também. Mas hotéis não tiveram solução imediata.

