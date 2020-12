Eixe-se com Thiago Freesom

PUBLICIDADE

Thiago Freesoom é de Brasília, e com apenas 8 meses de idade foi adotado pela sua família e, com isso, ganhou duas mães maravilhosas (que são irmãs), além de primos, tios, sobrinhos, e uma família incrível, que nunca deixou faltar amor dentro de casa!

Com 8 anos, Thiago estudava no colégio Pio 12, e era muito arteiro, o que fazia com que ele fosse frequentemente expulso de sala. E, em uma dessas expulsões, o colocaram para assistir o ensaio da banda do colégio, a “FunFarra”, e dali ele nunca mais saiu hahaha. Muito curioso, o músico entrou na percussão por teimosia, o que deu início ao seu interesse pela música. Foi para a ala das harmonias, e começou tocando escaleta. Já na pré adolescência começou a tocar cavaquinho e aprendeu o instrumento por conta própria. Depois disso passou para o violão, e montou uma banda de pagode baiano (a tão amada swingueira) com 15 anos de idade. Além disso, Thiago ficava com fome no colégio para usar o dinheiro do lanche no estúdio de ensaios.

Com 27 anos, após o falecimento do seu pai e sua graduação na faculdade, decidiu investir em sua carreira solo no axé. Sempre gostou de diversos segmentos musicais, característica que gerou seu nome artístico – Thiago Freesoom – que representa liberdade de som, de tocar segmentos distintos, com a sua identidade. Seu estilo engloba, além do axé, muita influência do samba reggae e do xote.

Atualmente Thiago tem em seu portfólio 4 clipes e 7 músicas autorais gravadas, disponíveis no Spotify e em seu canal no YouTube. Em tempos normais, faz shows em eventos privados e abertos, levando animação para a família toda conseguir curtir! E você, também quer curtir o som de Thiago? O siga na rua rede social e eixe-se com Thiago Freesoom.

Ser artista musical é um trabalho duro, principalmente em tempos de pandemia em que os ambientes de trabalho dos artistas estão fechados e, consequentemente, diminui pela metade a visibilidade destes. Requer anos de esforço e dedicação, além de muito apoio. Cada artista possui uma grande história, por trás do seu sucesso, que merece ser contada.

Pensando nisso, nós da Eixe-se nos encarregamos de toda terça-feira, apresentar para vocês os diversos artistas locais do nosso quadradinho, e também contar as histórias de cada um, como forma de dar-lhes apoio, incentivo e mais visibilidade. Continuem ligados na nossa coluna, que toda terça-feira trazemos para vocês uma história inspiradora de algum artista da cidade! E você, já apoiou um artista local hoje?

Rede social: @thiagofreesoom