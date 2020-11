Eixe-se com Igor Alencar

PUBLICIDADE

Igor Alencar tem 23 anos, é nascido e criado aqui no nosso quadradinho, e já nasceu apaixonado por música. Fã de sertanejo, desde o modão até o chamado Sertanejo Universitário, teve como maior incentivadora a sua avó, que o presenteou com seu primeiro violão e cantou com ele as suas primeiras canções. Nós só temos a agradecer à vó do Igor, porque a partir daí ele nunca mais parou. Em 2013 lançou sua carreira profissional e começou a cantar em bares, boates e festas particulares da cidade.

Entre os perrengues da profissão, Igor já provou que quem sabe faz ao vivo algumas vezes. Uma delas foi quando, no auge da sua carreira, decidiu fazer um evento para unir a comemoração de seu aniversário e todos os amigos, parceiros e fãs que o acompanhavam. Tudo pronto para o evento acontecer, 203 ingressos vendidos, estrutura de som e iluminação já pagos, e no dia a empresa da estrutura resolve sumir com todo o dinheiro. O desespero veio, afinal, ele tirou dinheiro de onde não tinha para investir. Depois de se perguntar algumas vezes “Meu Deus, o que eu vou fazer agora? ”, ele decidiu que ia dar um jeito. Pegou dinheiro emprestado, contratou outra empresa em cima da hora é, junto com sua família, correu atrás e fez o evento acontecer. Diante de toda a correria, uma surpresa: um público de mais de mil pessoas, naquele dia que, segundo o Igor, foi o melhor da sua vida.

Outra vez que Igor improvisou foi agora durante a pandemia. Com a música sendo sua única fonte de renda, vários projetos pela cidade, como shows de quarta à domingo, foi pego de surpresa pelo Covid-19. Mas isso não o impediu de continuar atrás de seu sonho.

“Larguei tudo para viver da música. Fui sim afetado pela pandemia, mas continuo determinado, continuo focado porque é o meu sonho e é isso que eu escolhi para minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa. ”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sempre muito dedicado, Igor Alencar continuou o projeto pelas mídias sociais, levando alegria ao seu público através do YouTube e do Instagram, onde mostra um pouco da sua vida e um pouco do seu trabalho para as pessoas que o acompanham.

Um rapaz que sonha alto e que mais do que isso trabalha duro para conseguir realizá-los. E por falar em sonho, ao perguntarmos qual o seu, Igor nos contou que um deles é poder cantar no palco do Caldas Country Show, um evento de música sertaneja que acontece em Caldas Novas, o qual ele é apaixonado (ele e vários moradores daqui da nossa cidade, né?! <3).

Assim como todo artista, Igor também sonha em ser reconhecido. O diferencial está na forma em que faz questão de estar em harmonia com a sua banda para juntos levarem alegria para quem os assiste. “Tem uma frase que eu levo para minha família e pra toda a minha equipe que é: a estrada é longa mas estamos no caminho certo. ”.

E por falar em equipe, é lindo de ver que a do Igor está além da que o acompanha em cima dos palcos: sua família faz parte de toda a caminhada. Sempre o incentivando, apoiando e acompanhando em tudo. Se tem show vai aquela turma inteira e cantam da primeira música até a última. “Sou muito grato por ter o mais importante que é o apoio da minha família, de todos respiram esse sonho junto comigo, tiram dinheiro de onde não tem para investir e realizar projeto, para fazer mesmo a coisa acontecer. Realmente sou muito grato por ter esse apoio da família que para mim é a maior base. “.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um cantor apaixonado pela família, com a família apaixonada pelo que ele faz. E a gente garante: o que ele faz é mais que apaixonante. Convidamos você a acompanhar as redes sociais do Igor e conhecer mais desse artista sonhador, dedicado, de coração gigante que nos encantou com sua história e trabalho. Eixe-se com Igor Alencar.