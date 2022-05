Tudo o que os professores precisam saber sobre feedback

Alguns meses atrás, ouvi o que poderia ser caracterizado como um discurso irado. Uma professora estava desencadeando muita frustração em relação a um grupo de alunos, e a fonte de sua angústia era que, depois de fornecer feedback detalhado sobre uma tarefa, ninguém havia aberto os comentários ou os usado para revisar seu trabalho. Embora eu já tenha estado nessa situação muitas vezes antes e possa ter empatia, poucos alunos se sentem motivados a se comportar de maneira diferente depois de receberem gritos. Por outro lado, os professores gastam tanto tempo avaliando apenas para ficarem justificadamente chateados quando o trabalho devolvido vai imediatamente para a lata de lixo. O que pode ser feito não apenas para ajudar os alunos a levar o feedback mais a sério, mas também para garantir que o feedback que fornecemos seja claro e útil para levar adiante as conquistas?

O que é Feedback?

Primeiro, é importante definir o que a palavra “feedback” realmente significa. Quando os professores observam o trabalho e fazem comentários para ajudar os alunos a se sair melhor da próxima vez, as informações que eles fornecem devem ser objetivas em termos de onde o desempenho está em relação a um padrão fornecido para uma tarefa ou avaliação. Como analogia, pense em como alguém pode medir o sucesso durante um treino. Se o objetivo declarado é correr três milhas em 30 minutos e, em vez disso, leva 32, isso significa que, do ponto de vista factual, o corredor não atingiu a meta expressa. Quando os professores avaliam, fornecer feedback que não atribui valor subjetivo ao resultado (ou seja, que não estigmatiza um produto como “bom” ou “ruim”, mas é baseado em fatos) garante que os alunos sejam mais capazes de se concentrar em seu trabalho em vez de do que na percepção pessoal. A melhor maneira de fornecer feedback dessa natureza é criar critérios claros de sucesso, que veremos com um pouco mais de detalhes. Mas primeiro, que outros tipos de informação os professores dão aos alunos quando avaliam tarefas e por que eles não são exemplos de feedback?

Os Papéis de Orientação e Avaliação

Muitas vezes, tanto a orientação quanto a avaliação são confundidas com feedback quando são algo bem diferente. Por exemplo, professores e alunos muitas vezes compartilham o equívoco comum de que uma nota numérica ou por letra é igual a um feedback. Embora uma nota transmita um pequeno grau de informação aos alunos, ela não fornece nenhuma informação específica sobre como melhorar seu trabalho ou diz por que certas partes de uma tarefa podem ter sido mais bem-sucedidas do que outras. É por isso que uma nota pode ser classificada como um tipo de avaliação, mas não como feedback. Em linhas semelhantes, os professores fornecem sugestões para trabalhos futuros ou melhorias, e essa orientação pode ajudar os alunos a seguir em frente. No entanto, a orientação em si não é o feedback; está focado no futuro, enquanto o feedback eficaz diz aos alunos como eles estão se saindo no momento com base em uma tarefa ou tarefa específica. Há um papel importante para orientação e avaliação em como os alunos entendem seu sucesso. Para fins de clareza, no entanto, é importante saber que esses dois elementos não constituem um feedback eficaz.

Fazendo melhor

Para avançar de uma maneira que seja mais propícia para melhorar o aprendizado dos alunos, a chave é estabelecer as bases para um feedback objetivo antes que os alunos concluam uma tarefa. Na maioria das vezes, isso se traduz em como os professores estabelecem critérios para o sucesso em qualquer tarefa. Se desejamos fornecer aos alunos um feedback objetivo, livre de julgamento e claro para todos, os critérios para o sucesso em cada tarefa devem ser delineados em linguagem amigável para crianças antes que alguém comece a trabalhar em uma tarefa. Então, quando fornecemos feedback para o trabalho concluído, os alunos podem examinar a lista de verificação de expectativas (ou seja, os critérios para o sucesso) e ver o que fizeram, o que não fizeram e o que poderia ser melhorado. Em outras palavras, assim como o corredor tentando atingir um resultado específico, os alunos terão um ponto de referência baseado em fatos que lhes diz o quão bem-sucedidos eles foram em cada tarefa ou avaliação à medida que ela chega. Os professores também se beneficiam da definição dos critérios de sucesso antes de atribuir ou avaliar o trabalho, pois ajuda a identificar exatamente o que estamos procurando, a maneira como planejamos medi-lo e como a meta de aprendizado será transparente para todas as crianças em nossas aulas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se os alunos vão comprar o processo de receber feedback focado para aumentar seu potencial de crescimento, os professores precisam tornar o processo o mais transparente possível. Quando falamos com os alunos sobre como fornecer feedback, compartilhar o propósito por trás de fornecer critérios claros para o sucesso ajuda todos a entender que o trabalho que fazemos em sala de aula reflete uma busca contínua de aprendizado, e não uma série de pontos finitos. Só então os professores podem esperar que os alunos passem tempo olhando para o trabalho que entregamos, e só então o feedback pode se tornar uma experiência amplamente valorizada por todos.