Sete principais irritações para professores (e como corrigi-las)

Uma das razões pelas quais tantos professores sofrem com o moral baixo é que suas intermináveis ​​horas de trabalho não são sustentadas por um salário equivalente

Todos nós nos enfurecemos com pequenas coisas que nos incomodam, aquelas que trazem aquela sensação de aborrecimento absoluto de pregos no quadro-negro. Para os professores, as mesmas irritações podem não ser universais, mas ainda assim compartilhamos muitas delas. Aqui estão alguns dos exemplos mais difundidos e o que podemos fazer para torná-los um pouco menos poderosos.

Interrupções na instrução. Anunciadas ou não, as aulas são interrompidas por intermináveis ​​ações externas, como alunos sendo chamados para fora da aula, por exemplo Embora ninguém possa controlar o que é decidido fora da sala, a melhor maneira de gerenciar a interrupção é criar algum amortecimento com a agenda diária. Em vez de ter um plano rígido de sino a sino (um erro generalizado confundido com instrução forte), crie momentos em que os alunos possam trabalhar de forma mais independente ou explorar o conteúdo por conta própria. Dessa forma, eles podem continuar aprendendo sempre que possível sem instrução direta, ou toda a lição não vai desmoronar quando o tempo de instrução for reduzido para todos. Ser “voluntário” para a cobertura das aulas. Nesta era indesejável de escassez extrema de professores, os que ficaram de pé são solicitados a cobrir os colegas ausentes, muitas vezes em uma semana para ser sustentável. Se a carga estiver ficando pesada, mantenha um registro de como a cobertura interfere no tempo necessário para planejar a instrução. Em seguida, colabore com os colegas (que provavelmente estão em um barco semelhante) para pensar sobre como uma rotação pode ser desenvolvida para distribuir o trabalho de maneira mais justa. Se os professores abordarem os líderes com uma solução em mente, em vez de apenas uma reclamação, é mais provável que estejam abertos a mudanças. Qualquer coisa que comprometa o tempo de planejamento. Esses doces minutos todos os dias para planejar a instrução sozinho ou com colegas de equipe são preciosos, mas às vezes são prejudicados. Novamente, qualquer pessoa em uma posição de autoridade que desconsidere regularmente esse tempo pode não estar ciente da imposição. Nesse caso, pode ser difícil ser corajoso, mas precisamos dizer às pessoas o que nos incomoda se elas continuamente exigem nosso tempo. Se o líder em questão é mais difícil e está violando esse tempo de qualquer maneira, explore o que é tecnicamente permitido contratualmente, que outras opções podem existir para fazer o trabalho solicitado e deixe claro que esse tempo é essencial para apoiar os alunos de maneira eficaz. Frases como “feriado prolongado” ou “dia curto, ano curto”. Ah, as pessoas que pensam que ensinar é um passeio no parque — você sabe, aqueles que nunca foram professores. Quando alguém expressar qualquer sentimento que sugira que ensinar é fácil, fique orgulhoso e diga a verdade. Fale sobre todas aquelas noites de planejamento e classificação sem horas extras. Sobre o desenvolvimento profissional contínuo e o treinamento necessário. Sobre o fato de o verão não ser uma folga remunerada. Uma das razões pelas quais tantos professores sofrem com o moral baixo é que suas intermináveis ​​horas de trabalho não são sustentadas por um salário equivalente. Tudo isso pode não mudar a opinião de ninguém, mas pelo menos nos sentiremos melhor por falar. Suposições sobre vestuário e profissionalismo. Ensinar é um trabalho altamente ativo, que requer roupas e calçados confortáveis. Para qualquer um que sugira que não é profissional usar tênis em uma posição que envolve perseguir crianças de sete anos (ou algo semelhante), é nosso trabalho educá-los. Se comentários sarcásticos sobre algo tão externo quanto uma roupa dignificam uma resposta (o que pode não ser, para ser sincero), seja claro sobre como é o trabalho: horas em pé sem pausas para comer ou usar o banheiro, sem mencionar o produção física demandas de ensino ativo. Ou simplesmente interrompa a conversa com esta simples frase: “O que eu visto é irrelevante para a qualidade do meu trabalho”. Conselhos não solicitados de não educadores. Para os professores, é muito comum as pessoas acreditarem que têm todas as respostas, só porque já se sentaram em uma sala de aula como alunos. Se possível, ignorar o que geralmente é bem-intencionado pode ser o melhor curso de ação, ou talvez dizer um “obrigado” conciso e inexpressivo. No entanto, quando alguém está sendo desagradável, é perfeitamente razoável recuar com calma, mas com clareza. Desafios à nossa expertise. Os professores têm todo o conhecimento? Conheço muitos professores que são muito bons, mas para sugerir que são as autoridades. Normalmente, os professores voltam com sentimentos semelhantes com: “Ah, é? Quer tirar meu emprego por uma semana e ver como você se sai? Qualquer resposta provavelmente parecerá defensiva, tão dolorosa quanto possa parecer, um revirar de olhos bem colocado pode ser a resposta mais apropriada para qualquer um que seja tão pouco inteligente a ponto de pensar que ensinar não é um trabalho que requer habilidades e experiência. Em uma situação como essa, um encolher de ombros mental também é útil para afastar a experiência, pois é um lembrete para si mesmo de que há muitas pessoas sábias e solidárias que não acreditam em uma narrativa tão prejudicial.

Pode ser difícil não ceder a irritações e responder a elas de forma produtiva (ou ignorá-las), mas quando estamos cientes delas e temos um plano para o que fazer, elas não são tão poderosas. Há tantas maneiras pelas quais um dia feliz de ensino pode ir para o lado com elementos fora da área de controle imediato de qualquer pessoa. Como o antigo poema nos instrui, “Mantenha sua cabeça voltada para você”. E sim (parafraseando), mesmo quando todos ao nosso redor parecem estar perdendo os seus, e nos culpando por isso.