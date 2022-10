Reconhecendo o esgotamento de alunos de alto desempenho

Todos nós já conhecemos alunos cujo desempenho cai de repente. O esgotamento pode acontecer com qualquer aluno, mas é particularmente preocupante quando acontece com um aluno que estava indo bem e para quem tínhamos grandes esperanças. Pode acontecer em qualquer idade e pode acontecer por uma variedade de razões. Sabemos que nossos alunos estão sob muito estresse acadêmico e social.

Todos nós já conhecemos alunos cujo desempenho cai de repente. O esgotamento pode acontecer com qualquer aluno, mas é particularmente preocupante quando acontece com um aluno que estava indo bem e para quem tínhamos grandes esperanças. Pode acontecer em qualquer idade e pode acontecer por uma variedade de razões. Sabemos que nossos alunos estão sob muito estresse acadêmico e social.

Aqui, veremos como reconhecer o esgotamento do aluno em alunos de alto desempenho e fornecer algumas dicas sobre como você pode ajudar seu aluno a voltar ao seu melhor.

Sintomas de Burnout

Burnout pode se manifestar de várias maneiras. Seu aluno pode apresentar um ou mais dos seguintes sintomas:

Seu aluno se sente cansado mesmo quando está dormindo bastante.

Seu aluno parece não ter motivação; talvez eles não queiram assistir às aulas.

Seu aluno não pode começar a fazer tarefas. Você pode notar que um aluno não fez a lição de casa ou está entregando as tarefas com atraso.

Seu aluno de repente desenvolve maus hábitos. Observe as evidências de que seu aluno começou a roer as unhas ou não está escovando o cabelo, por exemplo.

Seu aluno parece ter perdido a confiança em suas habilidades.

Seu aluno se queixa de dores de cabeça ou dores musculares.

Seu aluno está irritado e pode atacar colegas ou professores.

A contribuição do aluno para projetos ou discussões não é inspirada em comparação com o comportamento anterior.

Seu aluno pode ter perdido o contato com seus velhos amigos e estar passando tempo com um grupo diferente de pessoas.

Como ajudar seu aluno

A escola é uma panela de pressão. Testes, tarefas e problemas sociais podem colocar até mesmo os melhores e mais brilhantes de nossos alunos sob pressão e levar ao esgotamento. A chave é ajudar seu aluno a gerenciar o estresse em que está. Aqui estão algumas maneiras de ajudar seu aluno quando ele estiver enfrentando o esgotamento:

Crie chances de comunicação aberta

Aproveite para conversar com seu aluno. Você pode conhecer seu aluno há algum tempo, então já tem um relacionamento estabelecido. Suas conversas visam descobrir o que está causando o esgotamento. Há muitas razões possíveis, e você não quer se intrometer na vida deles, mas pode encontrar uma causa raiz para a mudança.

Talvez seu aluno tenha assumido demais, ou as pessoas (a escola e os pais) esperam demais deles. Veja se você pode reduzir a carga de trabalho do seu aluno e eliminar atividades desnecessárias. Às vezes, um aluno pode querer apenas um ouvido atento; você também pode ser isso.

Seja um animador

Permaneça positivo, independentemente das circunstâncias. Certifique-se de que seu aluno saiba que você quer ajudar e fará tudo o que puder. Não diga ao seu aluno que você está desapontado com as escolhas dele ou com a falta de desempenho, mas certifique-se de que ele saiba que você é um aliado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esteja atento aos horários de seus alunos e aos acontecimentos em seu campus e participe de eventos para mostrar seu apoio aos seus alunos. Às vezes, ver um rosto familiar é todo o apoio que um aluno esgotado pode precisar para fazer seu dia.

Ajude seu aluno a definir um cronograma realista

Muitas vezes, nossos alunos se esforçam demais, e isso é especialmente verdadeiro com nossos alunos de alto desempenho. Revise os horários de seus alunos e incentive-os a gerenciar seu tempo de forma mais eficaz. Sugira uma redução de clubes enquanto incentiva mais tempo para “diversão”.

Outras sugestões incluem:

Adicione pausas cerebrais ao seu horário de aula; mesmo os alunos não esgotados vão aproveitar o “tempo livre”.

Incentive o estabelecimento de metas realistas ao mesmo tempo em que planeja metas menores para alcançar as maiores.

Fale com outros professores e funcionários; eles podem ter uma ideia para ajudá-lo enquanto você ajuda seu aluno.

Fornecer recompensas em sala de aula, como poder ouvir música; essa simples fuga pode beneficiar a atitude de seu aluno ao concluir seu trabalho.

É importante lembrar que o esgotamento também pode afetar os professores; observe os sintomas em você e seus colegas. O ambiente escolar coloca todos sob uma grande pressão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esperamos que você e sua equipe possam ajudar seus alunos a se recuperar da fase de esgotamento e recuperar o entusiasmo anterior pelo aprendizado. Os alunos, especialmente os adolescentes, enfrentam muito estresse à medida que envelhecem. Essas pressões adicionais às vezes podem ser mais importantes do que ir bem na escola. (Vimos isso durante a pandemia do COVID-19, quando os alunos mais velhos se tornaram cuidadores de seus familiares mais jovens.)

Felizmente, quando fornecemos o suporte adequado, nossos alunos podem se recuperar de seu esgotamento.