Reajustando hábitos: quatro etapas para a aprendizagem centrada do aluno

Numa sociedade em que o autoaperfeiçoamento é apresentado como um estado de ser, e que todo mundo tenta constantemente reinventar o que chamam de “novo eu”, a motivação é considerada a chave para o reino do sucesso. As pessoas perguntam umas às outras como podem encontrar motivação suficiente para ler a seleção mensal do clube do livro, para dar um passeio em vez de ficar de cara no sofá, para finalmente enfrentar a pilha de lixo na gaveta de cima… o problema é que não importa o quão dedicado alguém possa ser, a motivação é inconstante e transitória por natureza.

Na educação, os professores, muitas vezes, acreditam que os alunos que estão intrinsecamente motivados colhem muito mais benefícios do que os que precisam de motivadores externos, como recompensas ou notas. Embora a percepção comum seja de que um sentido interno de motivação é a chave para o sucesso, a resposta reside menos na motivação e mais na construção de hábitos acadêmicos fortes. O primeiro pequeno passo pode ser dirigir até uma academia pela manhã e sentar no carro do lado de fora da porta. O próximo passo, parte do “empilhamento”, poderia ser entrar e caminhar em uma esteira por apenas cinco minutos.

À medida que nossos hábitos se desenvolvem, eles se tornam mais arraigados. Assim, alcançamos nossos objetivos não apenas temporariamente, mas de forma mais permanente. Como podem os professores ajudar os alunos a desenvolver hábitos de aprendizagem sólidos, não só para aumentar o sucesso acadêmico a longo prazo, mas também para obter o benefício mais significativo de experimentar a capacitação que advém do fato de serem autônomos? Abaixo estão quatro etapas para atingir a meta de aumentar o sucesso de estudantes por meio do “acumulação de hábitos”.

Divida

Às vezes, olhar para uma tarefa gigantesca na sua totalidade é suficiente para nos desligar completamente. Uma corrida de cinco quilômetros é muito mais intimidante do que uma caminhada de um quilômetro. E se dividirmos um objetivo aparentemente intransponível em componentes menores e mais atraentes? Se dermos aos alunos uma visão geral todos os dias quando apresentamos objetivos, poderemos não estar a expressar os nossos resultados de aprendizagem em termos amigáveis ​​aos estudantes. Quando cada objetivo diário é compartilhado como um meio em si mesmo, fica mais fácil quebrar uma meta de aprendizagem maior em pedaços que sejam facilmente digeríveis. Se os alunos estiverem trabalhando num projeto de pesquisa, o objetivo diário poderia ser encontrar dois recursos em vez de todos os dez necessários para o produto final. Com uma meta de aprendizagem menor, eles entenderão o porquê da aula do dia e não se deixarão intimidar por demandas maiores.

Construir gateways

Os estudantes, muitas vezes, precisam de um ponto de entrada acessível para a aprendizagem. Quando os professores introduzem conteúdos desconhecidos, a ligação a novos materiais com um plano orientado para o que sabemos sobre os nossos aprendizes ajuda a aumentar o hábito benéfico de dar prioridade à aprendizagem através do envolvimento.

Por exemplo: se muitos alunos têm um grande interesse na leitura de histórias em quadrinhos, os professores podem introduzir um conceito em qualquer área de conteúdo (ou seja, problemas com palavras em matemática, um processo de ciclo de vida em ciências, e assim por diante) com um meme ou desenho animado que seja envolvente e relevante. Dessa forma, as informações não parecerão tão assustadoras, e os jovens se sentirão mais confortáveis ​​para assumir o controle de seu aprendizado com maior eficácia. Por sua vez, eles adquirirão o hábito de acessar conteúdos desconhecidos com base em conhecimentos prévios.

Experimente um “buffet de aprendizagem“

Suponha que queiramos que as crianças tenham uma dieta mais nutritiva. Se colocarmos um prato de frutas em um local central, é mais provável que eles belisquem a fruta devido à sua disponibilidade imediata. Os professores podem aplicar a mesma estratégia às ferramentas de aprendizagem disponibilizadas. Por exemplo, ter uma coleção acessível de textos atraentes numa sala de aula aumenta a probabilidade de os alunos pegarem num livro ou revista e lê-los por vontade própria, e de que a leitura se torne um hábito agradável. Outras ferramentas de aprendizagem combinada, como menus de aprendizagem, também oferecem aos estudantes a capacidade de selecionar como gostariam de abordar o conteúdo em um determinado dia, consolidando o hábito de acessar novas informações sem se sentirem intimidados.

Facilidade de fricção

O sucesso acadêmico geralmente depende de acesso e oportunidade. O atrito ocorre quando os alunos não têm os materiais de que precisam ou quando distrações como laptops estão disponíveis com muita facilidade. Embora aliviar esse atrito removendo tantas distrações quanto possível seja uma medida simples de gerenciamento, o poder de ter materiais envolventes à mão (e as distrações deixadas de lado em locais de difícil acesso) aumenta a chance de os estudantes serem capazes de se concentrar na aprendizagem. Se os notebooks ficarem nas mesas em vez de ferramentas tecnológicas, eles buscarão o que está mais próximo. À medida que os jovens se acostumam com o hábito de usar cadernos (ou qualquer outra ferramenta na qual os professores desejam que eles se concentrem, desde materiais manipulativos até papel milimetrado e assim por diante) e ficam menos intimidados por se afastarem da tecnologia digital,

Os hábitos são mais fortes que a motivação. O que mais explica por que, quando temos toda a intenção de não apertar o botão soneca, o fazemos mesmo assim? Nossos cérebros se movem ao longo de rotinas habituais e, a menos que reconectemos esses caminhos, os hábitos se baseiam em rotinas que são muito mais poderosas do que boas intenções. Para os estudantes, que enfrentam as mesmas lutas e ainda estão crescendo, o desafio de superar hábitos não é uma jornada que possam empreender sozinhos. Com a ajuda de professores que ensinam explicitamente um forte comportamento de construção de hábitos, os alunos podem gradualmente assumir mais responsabilidade na gestão da sua aprendizagem e tornar-se cada vez mais fortes.