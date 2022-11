Professora pernambucana contempla 20 mil alunos com aulas de redação

Fernanda Pessoa é dona do método “Redação Colorida”, elaborado em 2006, onde os alunos tinham os textos destacados por cores de acordo com a necessidade da mudança

Um sorriso largo, um sotaque que encanta nas primeiras palavras e com uma história de vida que daria um livro facilmente. Esta é a professora de redação Fernanda Pessoa. Com um alcance gigantesco em todo território nacional, Fernanda criou um método de ensino que atinge mais de 20 mil alunos por ano de maneira presencial e online. No ano passado, 126 estudantes que acompanharam as aulas foram aprovados em primeiro lugar nas universidades brasileiras pelo Enem e vestibulares tradicionais — três deles tiraram nota 1000.

Carregando o sobrenome do pai, Pessoa poderia facilmente ser identificada como aquela parente mais carismática da família, que com um olhar clínico e humano consegue perceber as dificuldades em cada aluno. Não somente dificuldades na gramática ou na ortografia, mas nos conflitos e lutas de classes que cada um sofre.

Seu passado parece vivo quando se recorda com detalhes sobre o caminho que percorreu até aqui. Dificuldades que parecem terem sido fundamentais para poder, com maestria, quebrar os métodos convencionais e tradicionais de ensino de português e redação. Sua luta por mais tempo na disciplina a fez ser demitida das escolas, mas isso não a fez desistir do que mais acreditava…nos seus alunos.

Começou seu curso em 2010, mas já em 2006, após uma greve dos professores ela elaborou o método “Redação Colorida”, onde os alunos tinham os textos destacados por cores de acordo com a necessidade da mudança.

A primeira turma já contava com 3 mil alunos, o que demonstra que os métodos aplicados por Fernanda já eram diferenciados em comparação a outras escolas. O curso conta hoje com duas unidades físicas, uma em Recife e a outra em Caruaru. Todos os alunos, garante ela, possuem acesso ao seu número de telefone. Essa escuta ativa conquista a confiança deles, que percebem ali não só uma professora, mas uma confidente. Cada contexto e realidade de vida são vistos pelo olhar de Fernanda, que estimula a criatividade, o pensamento crítico e a autoconfiança.

Para Fernanda, a educação é transformadora. Uma linha de Paulo Freire forte é nítida na sua visão de ensino, que por coincidência, também era pernambucano. Com disponibilização de bolsas para estudantes de baixa renda, um ensino de educação horizontal e uma fibra pela mudança no ensino não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, Fernanda Pessoa é autora da sua própria história. E essa história merece muito mais do que 1000.