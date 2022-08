OEI lança a primeira edição do Diálogos sobre a Infância

• Ação faz parte do Projeto Primeiros Anos, que visa o desenvolvimento de metodologias, instrumentos e ferramentas voltadas a gestores públicos no auxílio à implementação de políticas para a Primeira Infância.

Brasília, 16 de agosto de 2022 – Dia 23/8, a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI) lançará a primeira edição do Diálogos sobre a Infância, evento que reunirá autoridades, especialistas e doutores de diversas áreas do conhecimento para discutir a primeira infância no Brasil. O objetivo é contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho de gestores e profissionais da rede pública da Educação Infantil.

Nesta primeira edição, dois painéis abordarão grandes assuntos: o primeiro tratará sobre a gestão, buscando respostas do por que investir em Educação Infantil no Brasil. O segundo painel abordará as políticas públicas, trazendo à discussão o que é considerado qualidade nesta etapa.

Dentre os palestrantes estão Luciana Siqueira, secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania; Myrian Sartori, diretora de Políticas e Diretrizes da Educação Básica do Ministério da Educação; Zilma de Oliveira, pedagoga e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo (USP); Daniel Santos, professor doutor de Economia e coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da USP; Vital Didonet, da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI).

Daniel Becker, médico pediatra e sanitarista será o conferencista, abordando os fatores mais importantes para o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças. Mestre em Saúde Pública pela Fiocruz, foi o primeiro médico brasileiro a trabalhar com os Médicos sem Fronteiras e um dos criadores da Estratégia Saúde da Família, o maior programa do SUS.

Ao final do evento, com a presença do ministro da Educação do Brasil, Victor Godoy, será lançada uma pesquisa inédita, por ser a primeira a considerar um grande volume de variáveis encontradas nas bases de dados nacionais, além do trabalho em campo, que pretende identificar as condições da Educação Infantil nas redes públicas municipais do Brasil.

O Projeto Primeiros Anos é resultado da parceria entre OEI e o Ministério da Educação do Brasil.

SERVIÇO

Dia: 23 agosto 2022 (próxima terça-feira)

Horário: 14h

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

Inscrições: primeirosanos.org.br

CREDENCIAMENTO IMPRENSA

[email protected]