O significado da falta de professores 

Depois de vários meses ouvindo sobre a falta de professores afetando as escolas no início do ano, este artigo da Atlantic questiona se a questão é realmente tão terrível quanto fomos levados a acreditar. Ponderações semelhantes foram manchetes nas últimas duas semanas, enquanto os jornalistas trabalham para quebrar os dados altamente complexos que determinam qualquer coisa, desde a proporção professor-aluno até as vagas existentes nos Estados. Embora possa ser extremamente difícil chegar a conclusões sólidas sobre uma crise de falta de professores, outra questão implícita fica ao lado do resto como algo que todos precisam considerar: os professores estão sendo preparados para o sucesso? A resposta é muitas vezes um retumbante “não”, mas então, por que tantos professores permanecem apesar das muitas razões para deixar a profissão?

Independentemente de as escolas estarem adequadamente equipadas este ano, a educação americana se beneficiaria de um reexame das razões pelas quais os professores que permanecem na sala de aula após apenas alguns anos reafirmam sua dedicação à profissão a cada novo ano letivo. Então, em vez de ser constantemente prejudicado por emergências de pessoal à medida que ocorrem, é possível que os líderes tenham um foco proativo e orientado a soluções sobre o que funciona com retenção e como todos podem colaborar para tornar as escolas os espaços mais ideais possíveis. Nesse sentido, ajuda começar com o que funciona. Quais são as razões para a longevidade da carreira em educadores veteranos?

Eles ficam para as crianças.

A maioria dos professores concorda que a melhor parte do trabalho é colaborar com tantos jovens maravilhosos. As crianças estão mais abertas à mudança do que os adultos, o que explica por que as crianças não reclamaram tanto sobre o mascaramento no auge da pandemia. O progresso gradual, mas constante, que os professores veem em seus alunos a cada ano é uma inspiração, e geralmente é uma das grandes razões pelas quais eles entraram na profissão em primeiro lugar. Enquanto toda a turbulência gira em torno de escolas e educadores este ano, aqueles que se concentram nas crianças tendem a ter um poder mais duradouro do que os professores que (compreensivelmente) têm dificuldade em bloquear todo o barulho e vitríolo. Talvez uma maneira pela qual os líderes distritais possam ajudar seja concentrar o máximo possível de trabalho de desenvolvimento profissional na metodologia instrucional,

Eles acreditam no quadro maior.

O trabalho de ensinar vai além de qualquer sala de aula individual, ou mesmo de uma escola em si. As pessoas que permanecem na docência veem um propósito que envolve um bem maior, como o ideal de acesso aberto à educação para todos. Normalmente, os educadores que se enquadram nessa categoria também têm um forte senso de motivação intrínseca para trabalhar nas escolas e não dependem da apreciação ou reconhecimento dos líderes. Considerando que os educadores são amplamente desvalorizados, pode ser difícil achar que esse senso interno de propósito seja suficiente, principalmente porque a maioria dos seres humanos quer que as pessoas vejam e apreciem seus esforços. Sempre há espaço para aqueles em posições de liderança reconhecerem melhor o que os professores fazem, seja visitar salas de aula e expressar respeito pelo que está acontecendo ou ter conversas significativas sobre a prática em todas as oportunidades possíveis.

Começar de novo é difícil.

Às vezes, a estagnação supera o desejo de deixar a educação, o que pode impedir que a falta de professores suba a níveis incontroláveis. Por razões que vão desde o pagamento (alguns municípios são mais generosos do que outros) até a falta de experiência em qualquer outro campo de trabalho, muitos educadores permanecem na sala de aula por muito mais tempo do que gostariam. Eventualmente, no entanto, a maioria das pessoas esgotadas vai embora. Dado que apoiar professores experientes é mais fácil do que contratar novos constantemente, melhores sistemas e estruturas voltadas para a retenção de professores devem ser uma prioridade em todos os distritos. Em vez disso, as escolas frequentemente ficam presas em uma roda de hamster de substituição de funcionários temporários que estão insatisfeitos e que podem ter ficado felizes em ficar com um pouco mais de apoio.

Existe um limite.

Todo mundo tem um ponto de ruptura. Quer a escassez de professores seja tão terrível quanto a mídia diz ou não, o resultado final é que os professores precisam ser tratados melhor. Os mesmos meios de comunicação que relatam choque ou raiva com o que os educadores devem lidar também estão publicando peças que banalizam o trabalho complexo que fazemos. Mesmo pequenos esforços para melhorar a jornada de trabalho de um professor podem fazer a diferença, seja ajudando a comprar os materiais necessários para a sala de aula ou simplesmente incentivando e apoiando uma conversa casual. Afinal, ninguém quer ir a um evento social, compartilhar o que faz da vida e ter alguém dizendo: “ Eu odiava meu professor ”

O fato de as taxas de retenção chamarem a atenção de quem está fora da educação pode ser um começo, mas os próximos passos precisam se concentrar mais na ação: melhor remuneração, melhor tratamento e melhor valorização daqueles que evitam condições de trabalho mais confortáveis ​​para ajudar crianças todos os dias.