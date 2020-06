O que significa ser negro no sistema educacional brasileiro

PUBLICIDADE 

DuBois estava certo sobre o problema do século XXI. A linha de cores nos divide ainda. Nos últimos anos, a evidência mais visível disso na arena das políticas públicas tem sido o ataque persistente a ações afirmativas no ensino superior e no emprego. Da perspectiva de muitos americanos que acreditam que os vestígios de discriminação desapareceram, a ação afirmativa agora oferece uma vantagem injusta para as minorias. Da perspectiva de outras pessoas que vivenciam diariamente as conseqüências da discriminação contínua, são necessárias ações afirmativas para proteger as oportunidades que provavelmente evaporarão se não existir uma obrigação afirmativa de agir de maneira justa. E para americanos de todas as origens, a alocação de oportunidades em uma sociedade que está se tornando cada vez mais dependente do conhecimento e da educação é uma fonte de grande ansiedade e preocupação.

No centro desses debates estão as interpretações das lacunas no desempenho educacional entre estudantes de minorias brancas e não asiáticas, conforme medido por resultados de testes padronizados. A presunção que guia grande parte da conversa é que a igualdade de oportunidades agora existe; portanto, baixos níveis contínuos de desempenho por parte de estudantes minoritários devem ser função de genes, cultura ou falta de esforço e vontade.

Os pressupostos que sustentam este debate perdem uma realidade importante: os resultados educacionais para as crianças minoritárias são muito mais uma função do seu acesso desigual aos principais recursos educacionais, incluindo professores qualificados e currículo de qualidade, do que uma função da raça. De fato, o sistema educacional do Brasil é um dos mais desiguais do mundo industrializado, e os estudantes recebem rotineiramente oportunidades de aprendizado dramaticamente diferentes com base em seu status social. Em contraste com os países europeus e asiáticos que financiam escolas central e igualmente, os 10% mais ricos dos distritos escolares dos EUA gastam quase 10 vezes mais que os 10% mais pobres, e as taxas de gastos de 3 para 1 são comuns nos estados. Apesar das grandes diferenças de financiamento, qualidade do professor, currículo e tamanho das turmas, a visão predominante é que, se os estudantes não conseguem, a culpa é deles. Se quisermos superar o problema da linha de cores, devemos confrontar e resolver essas desigualdades.

A natureza da desigualdade educacional

Mesmo assim, as experiências educacionais para estudantes minoritários continuaram sendo substancialmente separadas e desiguais. Dois terços dos estudantes minoritários ainda frequentam escolas predominantemente minoritárias, a maioria delas localizada nas cidades centrais e financiada bem abaixo das dos distritos suburbanos vizinhos. Sistemas desiguais de financiamento escolar infligem danos desproporcionais a estudantes minoritários e economicamente desfavorecidos. Em uma base interestadual, esses estudantes estão concentrados em estados, principalmente no sul, que têm as capacidades mais baixas para financiar a educação pública. Em uma base intra-estadual, muitos dos estados com as maiores disparidades em gastos com educação são grandes estados industriais. Nesses estados, muitas minorias e estudantes economicamente desfavorecidos estão localizados em distritos urbanos pobres em propriedades, que se saem pior nas despesas educacionais (ou) em municípios rurais que sofrem de desigualdade fiscal.

Mesmo dentro das escolas urbanas, com altas concentrações de estudantes de baixa renda e minorias recebem menos recursos instrucionais do que outras. E os sistemas de rastreamento exacerbam essas desigualdades, segregando muitos estudantes de baixa renda e minorias dentro das escolas. Em conjunto, essas políticas deixam aos estudantes minoritários livros com menos e de menor qualidade, materiais curriculares, laboratórios e computadores; turmas significativamente maiores; professores menos qualificados e experientes; e menos acesso ao currículo de alta qualidade. Muitas escolas que atendem a estudantes de baixa renda e minorias nem sequer oferecem os cursos de matemática e ciências necessárias para a faculdade, e oferecem ensino de menor qualidade nas aulas que oferecem. Tudo se resume.

Que diferença faz?

Certamente é possível gastar dinheiro ineficaz; no entanto, estudos que desenvolveram medidas mais sofisticadas de escolaridade mostram como o dinheiro, gasto corretamente, faz a diferença. Nos últimos 30 anos, um grande conjunto de pesquisas mostrou que quatro fatores influenciam consistentemente o desempenho dos alunos: todos iguais, os alunos têm melhor desempenho se forem educados em escolas menores, onde são bem conhecidos (de 300 a 500 alunos é o ideal). turmas menores (especialmente no ensino fundamental), recebem um currículo desafiador e têm professores mais qualificados.

Os estudantes das minorias são muito menos propensos do que as crianças brancas a ter algum desses recursos. Nas escolas predominantemente minoritárias, frequentadas pela maioria dos estudantes de cor, as escolas são grandes (em média, mais do que o dobro das escolas predominantemente brancas e atingem 3.000 alunos ou mais na maioria das cidades); em média, as turmas são 15% maiores no geral (80% maiores para aulas de educação não especial); as ofertas e materiais curriculares são de menor qualidade; e os professores são muito menos qualificados em termos de níveis de educação, certificação e treinamento nas áreas que ensinam.

Os estudantes minoritários são colocados em maior risco pela tradição brasileira de permitir uma enorme variação nas qualificações dos professores. A Comissão Nacional de Ensino e o Futuro da América descobriram que os novos professores contratados sem atender aos padrões de certificação (25% de todos os novos professores) geralmente são designados para ensinar os alunos mais desfavorecidos em escolas de baixa e alta renda, enquanto os novos com maior escolaridade os professores são contratados em grande parte por escolas mais ricas . Alunos de escolas pobres ou predominantemente minoritárias têm muito menos probabilidade de ter professores totalmente qualificados ou com graus mais altos. Nas escolas com maior número de matrículas minoritárias, por exemplo, os alunos têm menos de 50% de chance de conseguir um professor de matemática ou ciências com uma licença e um diploma em campo.

Estudos de professores despreparados constatam consistentemente que são menos eficazes com os alunos e que têm dificuldades com o desenvolvimento do currículo, gerenciamento de sala de aula, motivação dos alunos e estratégias de ensino. Com pouco conhecimento sobre como as crianças crescem, aprendem e desenvolvem, ou sobre o que fazer para apoiar seu aprendizado, é menos provável que esses professores entendam os estilos e as diferenças de aprendizado dos alunos, antecipem o conhecimento e as possíveis dificuldades dos alunos ou planejem e redirecionar as instruções para atender às necessidades dos alunos. Tampouco é provável que eles considerem seu trabalho fazê-lo, frequentemente culpando os alunos se o ensino não for bem-sucedido.

A experiência do professor e a qualidade do currículo estão inter-relacionadas, porque um currículo desafiador exige um professor especialista. Pesquisas descobriram que tanto os alunos quanto os professores são rastreados: ou seja, os professores mais experientes ministram os cursos mais exigentes para os alunos mais favorecidos, enquanto os alunos de faixas inferiores, atribuídos a professores menos capazes, recebem ensino de menor qualidade e material menos exigente. A atribuição de faixas também está relacionada à raça: mesmo quando as notas e as notas dos testes são comparáveis, os estudantes negros têm maior probabilidade de serem designados para classes não acadêmicas de faixas inferiores.

Quando a oportunidade é mais igual

O que acontece quando os alunos de cor têm acesso a oportunidades mais iguais ?

Os estudos descobrem que a qualidade do currículo e a habilidade do professor fazem mais diferença nos resultados educacionais do que nas notas iniciais dos testes ou nas origens raciais dos alunos. Análises de dados nacionais das pesquisas do ensino médio e além e das pesquisas longitudinais educacionais nacionais demonstraram que, embora existam diferenças dramáticas entre estudantes de vários grupos raciais e étnicos nos cursos em áreas como matemática, ciências e língua estrangeira , para estudantes com registros semelhantes de participação em cursos, as diferenças na pontuação dos testes de desempenho por raça ou etnia diminuem substancialmente.

Quando as escolas têm forças de ensino radicalmente diferentes, os efeitos podem ser profundos. As escolas com professores altamente qualificados que atendem a um grande número de estudantes minoritários e de baixa renda tiveram desempenho, bem como escolas muito mais favorecidas..

O que pode ser feito?

Este estado de coisas não é inevitável. No ano passado, a Comissão Nacional de Ensino e o Futuro da América emitiu um plano para um conjunto abrangente de políticas para garantir um “professor atencioso, competente e qualificado para todas as crianças”, bem como escolas organizadas para apoiar o sucesso do aluno. Vários projetos de lei pendentes para reformar a Lei Federal de Ensino Superior garantiriam que professores altamente qualificados sejam recrutados e preparados para os alunos em todas as escolas. Os formuladores de políticas federais podem desenvolver incentivos, como na medicina, para garantir professores bem preparados em campos de carência e locais de alta necessidade.

Os Estados podem igualar os gastos com educação, impor padrões mais altos de ensino e reduzir a escassez de professores. As Secretarias de Educação podem realocar recursos de superestruturas administrativas e programas complementares especiais para apoiar professores com melhor escolaridade que oferecem um currículo desafiador em escolas e classes menores.

Essas escolas, em comunidades em que as crianças são normalmente depreciadas para vidas de pobreza, dependência social ou encarceramento, já produzem níveis de realização muito mais altos para estudantes de cor, enviando mais de 90% de seus alunos para a faculdade. Concentrar-se no que mais importa pode fazer uma diferença real no que as crianças têm a oportunidade de aprender. Isso, por sua vez, faz a diferença no que as comunidades podem realizar. Os secretários de Educação podem realocar recursos de superestruturas administrativas e programas complementares especiais para apoiar professores com melhor escolaridade que oferecem um currículo desafiador em escolas e classes menores. Essas escolas, em comunidades em que as crianças são normalmente depreciadas para vidas de pobreza, dependência social ou encarceramento, já produzem níveis de realização muito mais altos para estudantes de cor, enviando mais de 90% de seus alunos para a faculdade. Concentrar-se no que mais importa pode fazer uma diferença real no que as crianças têm a oportunidade de aprender. Isso, por sua vez, faz a diferença no que as comunidades podem realizar.

Direito a um bom ensino

A presunção comum sobre a desigualdade educacional – que reside principalmente nos alunos que chegam à escola com capacidades inadequadas para se beneficiar do que a escola tem a oferecer – continua a manter uma grande moeda, porque a extensão da desigualdade nas oportunidades de aprender é amplamente desconhecida. Atualmente, não operamos escolas com a suposição de que os alunos possam ter direito a um ensino e uma educação decentes como uma questão de disciplina. De fato, alguns réus estaduais e locais contestaram os casos de financiamento e desagregação das escolas com afirmações de que tais remédios não são necessários, a menos que se possa provar que produzirão resultados iguais. Tais argumentos contra a igualdade de oportunidades para aprender fizeram bem à previsão de DuBois de que o problema do século XX seria o problema da linha de cores.

Porém, os recursos educacionais fazem a diferença, principalmente quando os fundos são usados ​​para comprar professores bem qualificados e um currículo de alta qualidade e criar comunidades de aprendizado personalizadas nas quais as crianças são conhecidas. Em todo o estigma atual e ação sobre ação afirmativa, “tratamento especial” e outras palavras-chave de alta volatilidade para políticas raciais e de classe neste país, eu ofereceria um ponto de partida simples para os esforços do próximo século: nenhum programa especial , apenas oportunidades educacionais iguais.