O que é a Ciência da Leitura?

Conhecida como a Ciência da Leitura, esta abordagem à alfabetização estruturada ganhou impulso rápido em diversas escolas e distritos. Saiba mais sobre este método

Há alguns anos, uma frase começou a circular pelas escolas de todo o país com frequência cada vez maior. Conhecida como a Ciência da Leitura, esta abordagem à alfabetização estruturada ganhou impulso rápido em diversas escolas e distritos. Por inúmeras razões, também recebeu fortes elogios, mas também censuras de especialistas em educação. Particularmente à luz dos recentes resultados que mostram uma diminuição contínua nas competências de leitura em todo o país, o esforço para ajudar os estudantes parece urgente. A questão é: como o nosso próprio conhecimento sobre a alfabetização se presta a ajudar os alunos a alcançarem o crescimento? Ao desvendar os elementos que desenvolvem competências desde tenra idade, podemos compreender melhor como as crianças se tornam leitores para toda a vida.

Os componentes da alfabetização

Os professores de leitura consideram uma variedade de fatores ao avaliar o progresso dos alunos. A habilidade de decodificação está centrada em reconhecer e ser capaz de pronunciar palavras, enquanto o processo de compreensão está mais relacionado a como os jovens compreendem o conteúdo que leem. Por exemplo, um aluno que é capaz de decodificar palavras e ler em voz alta com o que parece ser proficiência pode não estar avançando para o próximo nível de compreensão do significado de tudo o que sai de sua boca. Por esse motivo, os programas de intervenção em leitura muitas vezes diferenciam decodificação e compreensão, para que os estudantes possam se beneficiar ao direcionar as necessidades certas para o seu crescimento.

Porém, quando falamos sobre a Ciência da Leitura, vamos mais além da decodificação e da compreensão para explorar cinco áreas de aquisição da alfabetização: consciência fonológica; fonética e reconhecimento de palavras; fluência; compreensão de vocabulário; e linguagem oral e compreensão de texto. Cada um desses cinco elementos dá mais detalhes sobre onde os alunos podem estar enfrentando dificuldades. Além disso, há uma abordagem intencional por trás de como eles aprendem. Eles devem desenvolver a consciência fonológica para que possam reconhecer os sons que ocorrem nas palavras, e então é mais fácil passar para a fonética, onde os sons são então analisados ​​com as letras correspondentes. Quando os professores estão cientes de como os discentes desenvolvem as suas competências de leitura ao observar estes cinco componentes, podem identificar mais facilmente onde as crianças podem estar a ter dificuldades e abordar as preocupações com mais precisão.

Mais do que fonética

A fonética é apenas uma parte da Ciência da Leitura, e a investigação apoia a ideia de que ela desempenha um papel fundamental na forma como o sucesso dos alunos na alfabetização é determinado desde cedo. Quando as crianças são ensinadas a juntar sons para formar palavras, a sua capacidade melhorada de decodificar a linguagem pode estender-se mais facilmente à compreensão geral do texto. Alguns dos ganhos observados com o crescimento na leitura também se estendem à escrita, o que só beneficia ainda mais os estudantes à medida que progridem nas séries iniciais e se tornam mais hábeis na sua abordagem ao acesso a textos cada vez mais complexos. Além disso, é importante observar que, embora alguns aprendam a ler fora da sala de aula, muitos precisam de instrução fonética explícita para progredir.

Como componente da Ciência da Leitura, a fonética é uma necessidade fundamental de alfabetização. No entanto, é muito importante notar que várias organizações com fins lucrativos (como fornecedores de educação) e meios de comunicação caracterizam erroneamente a Ciência da Leitura como sendo apenas um grande impulso em direção à fonética, quando na verdade existem vários componentes da alfabetização que desempenham um papel fundamental. Nesta abordagem baseada em pesquisa. Em última análise, a Ciência da Leitura não é um produto que alguém possa vender para alcançar resultados específicos, seja em fonética ou em qualquer outra área de desenvolvimento de competências de alfabetização. Em vez disso, o objetivo é ajudar os professores a aceder a informações e pesquisas importantes que ajudarão a impulsionar o progresso dos alunos de uma forma mais sistemática.

Quebrando a controvérsia

Embora a Ciência da Leitura tenha experimentado uma resposta entusiástica em muitos setores, também há especialistas que duvidam da abordagem. No centro de grande parte do debate está a ênfase mencionada na fonética. Alguns especialistas em leitura acreditam que a fonética deve primeiro ser ensinada isoladamente de outras habilidades como parte de uma progressão; outros veem a fonética como apenas uma entre muitas dimensões da aprendizagem da leitura, que ganha potência quando integrada com uma leitura significativamente engajada e escrita com desenvolvimento de vocabulário e linguagem, com instrução destinada a aumentar a compreensão e a fluência, e assim por diante. Em outras palavras, a eficácia de qualquer abordagem aplicada a todos os alunos pode ser posta em xeque quando parece faltar um certo grau de flexibilidade.

Abafando o barulho

Não existe uma solução única que se aplique a todos. Em uma última análise, as escolas e os distritos precisam de determinar o curso certo para os estudantes, e isso só pode ser conseguido concentrando-se em resultados mensuráveis ​​e baseados em dados que orientem o progresso. Aqueles que discordam da Ciência da Leitura geralmente reconhecerão que é importante conhecer os cinco componentes que impulsionam a alfabetização precoce e proporcionam aos jovems habilidades básicas de leitura. Em vez de permitir que um exame nacional que impulsione a urgência na alfabetização, deixe que o desejo genuíno de garantir que cada novo grupo de alunos tenha o dom da leitura bem controlado seja o motivador para explorar qualquer método possível para ajudá-los.

A Ciência da Leitura apresenta uma oportunidade atraente para muitas escolas e estudantes, mas pode não ser para todos. Igualmente importante, não existe solução mágica para melhorar os ganhos de alfabetização. Cada abordagem que tentamos também deve vir com esforço e consistência; caso contrário, os resultados serão variáveis, na melhor das hipóteses, e prejudiciais, na pior. No início deste novo ano letivo, deixar de lado as diferenças e as controvérsias é fundamental para garantir que todos os alunos, independentemente do que venham para a escola sendo capazes de realizar, saiam das salas de aula com uma base sólida na leitura.