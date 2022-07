Ideias para você e seu filho neste recesso que também promovem o aprendizado!

O aprendizado de recesso tem um enorme impacto na aceleração do sucesso do seu filho no inverno. Quando o último sinal toca para as crianças estarem fora da escola, é hora de dormir, passar tempo com a família e amigos, brincar na água, tirar férias E APRENDER. As crianças adoram aprender. Mantendo essa faísca de interesse em mente, você quer ter certeza de trabalhar com seu filho neste verão para que as habilidades e os tópicos não sejam esquecidos. Também lhe dá aquele tempo especial para trabalhar com seu filho, brincar e fazer algo envolvente.

Coisas para experimentar em casa neste recesso:

Converse com seu filho (no carro, no shopping, enquanto come, no supermercado, nas férias – faça perguntas, aprenda novas palavras, forme novos conhecimentos que se baseiam no conhecimento existente). Tire fotos — as fotos valem mais que mil palavras. Se for de férias ou até mesmo ao parque, tire fotos. Chegar em casa falar sobre a foto, inventar uma história, imprimir as fotos e fazer desenhos com elas e fazer livros. Vá para fora – trabalhe as habilidades motoras grossas. Faça uma caminhada, sopre bolhas, pule corda, pule, pule, suba uma colina, pegue uma caixa e desça uma colina, suba, faça uma caça à natureza, converse, torça, use giz de caminhada lateral e cante. Vá para quadras (futebol, basquete, dança, natação, ciências, matemática, etc). Qualquer acampamento que leve seu filho a passear e permita que ele converse com outras pessoas e tente algo novo é sempre uma ótima coisa. O recesso dá às crianças a oportunidade de experimentar coisas novas quando o ano letivo é agitado e sem tempo. Vá em Piqueniques (Reserve um tempo para contar as flores se possível) este é um tempo que você nunca mais terá. Vá nadar – as crianças adoram água (certifique-se de que há sempre a supervisão de um adulto), canoagem, ir ao lago, ir ao mar, encher balões de água, Vá a um cinema. As crianças podem nunca ter ouvido falar de um filme ao ar livre! Leve-os para fazer coisas que eles não conhecem ou nunca ouviram falar! Isso novamente ensina novas habilidades e vocabulário. Tire um tempo para trabalhar em habilidades motoras finas (se apropriado para a idade). Use tesoura, papel de cola, papel de rasgo e cor. Cozinhe com crianças. Ensine-os sobre diferentes alimentos e como mexer, peneirar, rolar e bater. Eles ficarão orgulhosos de comer algo com o qual ajudaram. Voluntário- esta é uma experiência que ensina mais habilidades do que você pode imaginar. Tire férias ou use a imaginação – vá a uma caverna, a um Parque Nacional, a um jogo de bola, a um concerto. Visite uma casa de repouso/casa de repouso. Faça um acampamento no seu quintal. Pinte, costure, faça aulas de culinária com minha mãe. Planta um jardim. Deixe as crianças escolherem o que querem plantar e depois ajudem a limpar e cozinhar com a comida da horta. Planeje uma visita semanal à biblioteca, onde as crianças tenham seu próprio cartão de biblioteca e peguem os livros e aprendam a devolvê-los a tempo. Isso ensina responsabilidade e como organizar horários e datas e até mesmo habilidades de comunicação.

Quando as pessoas pensam em ensinar crianças, pensam em sentar e fazer planilhas. A aprendizagem vem em todas as modas. Às vezes você tem que pensar fora da caixa, mas o aprendizado ocorre quando simplesmente conversamos com as crianças e compartilhamos histórias. As crianças estão constantemente aprendendo coisas novas. Às vezes, no entanto, precisamos sentar e focar em habilidades específicas, mas também podemos ensinar muitas habilidades em outras atividades. Em casa, você pode até avaliar as crianças por meio de uma avaliação autêntica, mostrando e dizendo o que elas sabem por meio de atividades que você fez. Certifique-se de pesquisar coisas gratuitas para fazer em sua comunidade, pois há muitas coisas que você pode fazer com seu filho que não custam dinheiro. Aqui estão alguns recursos incríveis que oferecem coisas divertidas, gratuitas e envolventes para fazer com seus filhos.