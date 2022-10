Escola Eleva torna-se School Maker Faire e incentiva cultura maker em evento onde alunos apresentam projetos nas áreas de ciência, tecnologia e artes  

A Escola Eleva acaba de se tornar Eleva School Maker Faire, após fechar parceria com a organização internacional Maker FaireⓇ, uma comunidade global de makers. Com isso, a realização da Steam Fair, que acontece no próximo sábado, dia 08, das 8h às 13h, com alunos do 4º ao 7º ano, entra na rede global de instituições que prezam pelo estímulo à inovação desde a infância. STEAM é um acrônimo em inglês para as disciplinas Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics.

De forma divertida e muita criatividade, os alunos, com idades de 9 a 12 anos, irão apresentar seus projetos e participar de competições, tendo como foco futuras profissões onde esses temas estão presentes.

Alunos do 4º e 5º anos apresentarão seus projetos de IPC (International Primary Curriculum, aplicado pela escola até o 5º ano), que vão tratar de assuntos como preparo de pães e a defesa da água para todos. Os mais velhos, dos 6º e 7º anos, participarão de uma competição com seus projetos de Ciências + Creative Tech diante de uma comissão julgadora em quatro categorias: Vida (Ciências Biológicas e Saúde), Planeta Terra (Ciências Exatas e da Terra), Sociedade (Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e Engenharia.

A preparação para a Steam Fair envolve o suporte de todo o corpo docente da escola e muita pesquisa própria. Entre as ações que cabem aos alunos, a Escola Eleva incentiva que eles possam apresentar com clareza os critérios científicos de cada projeto, atingir resultados coerentes e com relevância social, que sejam criativos e inovadores na solução dos problemas e que busquem uma ação empreendedora com planejamento e trabalho em equipe.

“Nossa proposta é aliar diversão com estímulo ao interesse científico, por meio da imaginação e da curiosidade. A preparação para a STEAM Fair desenvolve a habilidade de solucionar problemas de forma prática, testando e inovando, a resiliência, o trabalho em equipe e a comunicação. Aqui, nascem os futuros pesquisadores e cientistas do Brasil”, reforça Helena Simões, responsável pelo evento e parte da equipe de Tecnologia Educacional da Escola Eleva Brasília.

Serviço:

Evento: Steam Fair

Local: Escola Eleva

Endereço: St. De Grandes Áreas Sul, 614, SGAS II – Asa Sul, DF

Data: 08/10/2022

Horário: Das 8h às 13h

Informações para a imprensa:

APPROACH COMUNICAÇÃO

Assessoria de Imprensa da Escola Eleva

Maria Estrella ([email protected])

(21) 9-9918-1221 / 3461-4616 R.1108 (Approach Comunicação)

Rafael Rey ([email protected])

www.approach.com.br

