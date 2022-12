As nuances das políticas de classificação zero

À medida que a batalha entre manter métodos mais tradicionais ou implementar novas abordagens se intensifica entre educadores e leigos, muitos de nós começamos a defender pontos de vista polarizados. Na realidade, abandonar ou não os zeros é uma questão altamente nuançada, que merece mais do que a simplificação excessiva que costuma receber. Para evitar uma resposta instintiva a esse tópico, é importante primeiro aprender mais sobre por que os zeros podem ser problemáticos, como a ideologia da prática baseada em padrões se conecta a essa questão polêmica,

Os zeros são incrivelmente controversos. Muitas escolas em todo o país mantém o processo de atribuição de nota zero aos alunos, enquanto outros abandonaram totalmente as práticas de classificação mais difundidas em favor do que é conhecido como medidas de avaliação “baseadas em padrões”. À medida que a batalha entre manter métodos mais tradicionais ou implementar novas abordagens se intensifica entre educadores e leigos, muitos de nós começamos a defender pontos de vista polarizados. Na realidade, abandonar ou não os zeros é uma questão altamente nuançada, que merece mais do que a simplificação excessiva que costuma receber. Para evitar uma resposta instintiva a esse tópico, é importante primeiro aprender mais sobre por que os zeros podem ser problemáticos, como a ideologia da prática baseada em padrões se conecta a essa questão polêmica.

Por que sem zeros?

Por que os zeros se tornaram tão impopulares?

Matematicamente falando, o problema não é apenas o zero em si, mas também o abismo numérico que ocorre entre zero a 50. Se olharmos para uma escala típica de 100 pontos, a maioria das notas existe dentro de uma faixa de 10 pontos (ou pontos percentuais). Por exemplo, uma nota “A” geralmente representa algo entre 90-100. No entanto, em uma escala tradicional, o espaço para reprovação representa cerca de 60 pontos, ou seja, qualquer coisa entre zero a 59. Quando as notas reprovadas sob esse construto são pesadas, o potencial de uma nota ruim de mudar irrevogavelmente a nota de um aluno para pior é significativo. Às vezes, torna-se matematicamente impossível para as crianças se recuperarem de apenas uma exibição ruim, mesmo que mudem seu desempenho nas tarefas subsequentes. Os números são simplesmente esmagadores demais.

Uma vez que os alunos vejam que não há como ser bem-sucedido, eles geralmente ficam desanimados e simplesmente desistem, e não necessariamente em uma aula. A queda de moral pode afetar o desempenho em todas as áreas e se tornar um problema duradouro.

Aqueles que rejeitam as notas mínimas de 50 % argumentam que os alunos podem burlar o sistema – essencialmente, que as crianças que querem tirar vantagem de pontos não ganhos podem fazer pouco ou nenhum trabalho e ainda ganhar crédito parcial. Desde que seja uma descrição precisa de uma política de notas, cabe a todos nós nos perguntar o que 50 % faz de bom para um aluno. Com que frequência os alunos que abusam de uma política como essa obtêm sucesso genuíno? É verdade que seu fracasso pode ser um pouco menos dramático, ou eles podem obter uma vitória percebida quando passam em um curso com nota “S”. Mas isso é realmente uma vitória? Em última análise, quanto de bom uma pontuação um pouco acima da linha pode trazer para a carreira acadêmica de alguém? Essa é uma questão que vale a pena explorar.

O que é classificação “baseada em padrões”?

Para alguns professores, dependendo das restrições dos sistemas em que trabalham, a abordagem baseada em padrões é mais filosófica ou ideológica e não necessariamente prática em termos de aplicação.

O movimento de classificação baseado em padrões concentra-se na realização do aluno de resultados de aprendizagem identificados. Não em sistemas de classificação em que os educadores podem atribuir pontuações arbitrárias a medidas de desempenho que não são indicativas do que as crianças realmente precisam saber e ser capazes de fazer. Em alguns ambientes acadêmicos, as notas deixaram de existir como ponto de dados, mas isso dificilmente é a norma na maioria das escolas. Em vez disso, para os professores que estão interessados ​​em estar mais conscientes de como focar a instrução em padrões apropriados de nível de série,

Os espaços entre

O desejo de criar uma dicotomia rígida entre um sistema de classificação que não permite zeros e outro que emprega métodos tradicionais de pontuação pode ser forte, mas existe um meio-termo. Em muitos sistemas escolares que não usam mais zeros como padrão, foram colocadas proteções para garantir que os alunos recebam todas as oportunidades de sucesso, deixando claro que não se espera que os professores façam milagres.

Por exemplo, alguns sistemas permitem que notas zero permaneçam se os alunos tiverem várias oportunidades documentadas para concluir o trabalho e ainda não tiverem enviado nada. Algumas escolas exigem que os pais ou responsáveis ​​se reúnam com os professores quando os alunos não estão entregando seus trabalhos para desenvolver um plano ou os estandes de nota zero. O que pode trazer problemas de equidade para crianças que não têm defensores pessoais que possam comparecer às reuniões da escola. Ainda,

Antes de entrar em conversas acaloradas sobre se os zeros devem ser uma opção contínua, é mais importante considerar quais métodos de avaliação melhor apoiam o desempenho do aluno.

Como os sistemas de avaliação podem ser melhor projetados para garantir que as crianças que conhecem o conteúdo e estão engajadas nas aulas tenham oportunidades de mostrar o que podem fazer? E se há uma desconexão entre uma nota e o conhecimento de um aluno (o cenário clássico em que um aluno frequentemente ausente acerta uma prova, por exemplo), por que isso está acontecendo? Em vez de passar vinte rodadas sobre o grau de reprovação que entra em um livro de notas, faz muito mais sentido determinar por que os alunos estão lutando para começar. Então, qualquer reforma ou mudança de política pode refletir a consideração criteriosa das necessidades de ensino,