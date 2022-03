A aprendizagem baseada em projetos está tomando conta da sala de aula

A educação está se movendo em uma velocidade acelerada. Não tem escolha, pois a instrução nas salas de aula deve mudar se quiser acompanhar a evolução do mundo.

O aprendizado baseado em projetos permite que os alunos aprendam novas habilidades, como:

Como resolver problemas desafiadores

Desenvolvendo habilidades de colaboração eficazes

Expressando-se e ideias de novas maneiras

Visão geral da aprendizagem baseada em projetos

A aprendizagem baseada em projetos é um método de ensino pelo qual um professor usa questões complicadas do mundo real para ensinar princípios e conceitos aos alunos, em vez de apresentar fatos aos alunos. O aprendizado baseado em projetos mergulha os alunos no material em vez da instrução tradicional.

A aprendizagem baseada em projetos enfatiza o aprender fazendo; por exemplo:

Os alunos se concentram em um problema significativo e trabalham para encontrar uma solução Os alunos fazem perguntas, depois projetam e executam experimentos. Depois de conduzir seus experimentos, eles coletam e analisam dados. Os alunos encontram ou se contentam com uma solução para seu problema; eles então comunicam suas ideias ao professor e aos colegas.

Embora a aprendizagem baseada em projetos ofereça uma maneira mais ampla de educar os alunos, atualmente, apenas cerca de 1% das escolas conseguiram implementar a aprendizagem baseada em projetos. Isso porque há desafios específicos para implementá-lo e, como resultado, muitas escolas simplesmente desistem do aprendizado baseado em projetos.

Vantagens da aprendizagem baseada em projetos na sala de aula

Quando a aprendizagem baseada em projetos é implementada de forma eficaz, professores e alunos verão o crescimento. A seguir estão algumas vantagens do aprendizado baseado em projetos:

Os alunos desenvolvem habilidades para o local de trabalho, como a colaboração.

Os alunos melhoram seu trabalho acadêmico.

Os alunos desenvolvem a autodisciplina.

Os alunos têm um senso de auto-motivação elevado.

Desafios no Ensino da Aprendizagem Baseada em Projetos

Nem toda estratégia de aprendizagem baseada em projetos é eficaz, e pode levar tempo para explorar o que funciona e o que não funciona, assim como a ideia real por trás da aprendizagem baseada em projetos. Os seguintes desafios são alguns dos mais comuns ao ensinar a aprendizagem baseada em projetos:

Os professores falham ou desistem com muita frequência; há uma curva de aprendizado para cultivar os projetos corretos para seu departamento e alunos.

A motivação do ensino é complexa; os alunos encontrarão qualquer desculpa para relaxar dentro e fora da aula.

Professores e alunos podem ter dificuldades para desenvolver uma nova dinâmica professor/aluno.

Os alunos que trabalham em grupo descobrem que uma ou duas pessoas assumem o projeto, deixando outras de fora do processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, uma equipe pode trabalhar bem e de forma eficaz com um ou dois retardatários sobrecarregando o projeto.

Como alcançar um melhor trabalho em equipe

Quando se trata de melhorar o trabalho em equipe para os alunos, você precisa considerar a idade da sua turma. Se você estiver ensinando jovens estudantes, a maioria participará igualmente. Mas se você ensina alunos mais velhos, pode encontrar uma divisão na vontade de trabalhar.

Como professor, você precisa promover um ambiente onde todos respeitem as opiniões e crenças uns dos outros. Incentivar a cometer erros e assumir riscos na exploração da educação. Quando os alunos se esforçam, eles podem encontrar um novo conjunto de habilidades ou área de interesse.

Requisitos de Trabalho em Equipe de Aprendizado Baseado em Projeto

Cada membro do grupo é ouvido e apreciado por sua perspectiva e esforços únicos.

Cada membro do grupo contribui aproximadamente com a mesma quantidade de esforço e trabalho.

Para que a troca de informações seja efetiva, os alunos devem se comunicar pessoalmente ou por videoconferência para que tenham a oportunidade de ler e interpretar pistas não verbais.

Pensamentos finais

Como educadores, precisamos ser bem versados ​​na aprendizagem baseada em projetos. Com a evolução da educação, palestras e apresentações fazem pouco para ensinar os alunos de forma eficaz. Os professores precisam aprender a criar aulas baseadas em projetos, criar grupos e promover um ambiente de aprendizagem. Se você está completamente perdido sobre por onde começar, procure o departamento de ciências da sua escola; seus laboratórios são o cenário ideal para observar a aprendizagem baseada em projetos.

A aprendizagem baseada em projetos tem um longo caminho a percorrer se quiser dominar nossas salas de aula. A aprendizagem baseada em projetos é um objetivo educacional desejável para todas as escolas. Ele coloca o que os alunos estão aprendendo em alinhamento com o local de trabalho moderno e as habilidades interpessoais necessárias na vida.

Será necessária uma iniciativa focada para iniciar a aprendizagem baseada em projetos; os professores precisarão do apoio de conselhos escolares, administradores e colegas professores para ver os resultados positivos da aprendizagem baseada em projetos. Por último, mas não menos importante, você precisa que seus alunos aceitem a nova maneira de aprender. Isso pode ser um pouco convincente, mas quando o aprendizado baseado em projetos é bem-sucedido, os alunos estão bem preparados quando saem de nossas salas de aula.