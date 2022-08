5 maneiras de ensinar os alunos sobre plágio

Como professor, você já deve saber o que envolve plágio, mas o mesmo não pode ser dito para os alunos. Por esse motivo, talvez você precise dedicar um tempo para conversar com seus alunos sobre plágio.

O plágio tem sido um problema significativo em acadêmicos, e a internet tornou ainda mais desafiador erradicar a prática e mais fácil de identificar. Educar os alunos sobre o plágio e a importância de enviar trabalhos originais é essencial. Embora cada sala de aula tenha suas situações únicas, aqui estão cinco maneiras de ensinar aos alunos sobre plágio e promover a integridade acadêmica.

1. Defina o plágio e o que isso implica

A maioria dos alunos sabe que é errado enviar o trabalho de outra pessoa e reivindicá-lo como seu. Por esta razão, o plágio pode ser acidental ou intencional. Mas de qualquer forma, você precisa enfatizar o que é plágio, os diferentes tipos de plágio, como evitá-lo e por que eles devem evitá-lo.

Certifique-se de falar sobre plágio no início do ano letivo, mesmo se estiver ensinando uma turma do último ano que provavelmente já ouviu falar sobre plágio antes. Ao fazer isso, os alunos entenderão o que é exigido deles e a importância do trabalho honesto.

Deixe seus alunos saberem os tipos de plágio que você encontrou e como você lidou com eles. Comece explicando os tipos comuns de plágio.

Plágio Completo: O ato de um aluno passar um texto inteiro de autoria de outra pessoa como seu próprio trabalho. Os alunos devem saber que o plágio completo é um roubo intelectual e tem consequências acadêmicas terríveis.

Plágio Direto: Um tipo de plágio completo pelo qual um aluno copia uma seção do trabalho de outra pessoa e a cola em seu próprio trabalho. Deixe seus alunos saberem que o plágio direto é um tipo grave de plágio e uma ofensa acadêmica.

Plágio próprio ou Automático: Quando os alunos enviam seus trabalhos anteriores para trabalhos em turmas diferentes sem autorização dos professores envolvidos.

Plágio acidental: Um aluno parafraseia involuntariamente uma fonte sem atribuição ou cita erroneamente suas fontes.

Plágio de mosaico: Os alunos que criam seu texto juntando partes de diferentes fontes cometem plágio de mosaico.

2. Prática Guiada

Depois de ensinar a seus alunos o que é plágio, certifique-se de ensiná-los a citar corretamente seus trabalhos usando bancos de dados de bibliotecas e criadores de citações online. Além disso, ajude-os a entender a paráfrase e como evitar o plágio não intencional ao parafrasear.

Para garantir que eles tenham entendido o que você ensinou, crie uma tarefa original e peça que enviem a tarefa em um prazo razoável. Depois que seus alunos enviarem o trabalho, verifique se há casos de plágio e corrija-os, se necessário.

3. Ajude seus alunos a detectar plágio

Existem várias formas de plágio, e algumas são facilmente detectáveis ​​do que outras. Ensinar seus alunos a detectar todas as formas de plágio pode ajudar a prevenir o plágio em sua sala de aula.

Você pode ensiná-los a usar verificadores de plágio para detectar e remover seções plagiadas de seu trabalho. Alguns dos verificadores de plágio comuns na Internet incluem:

Turnitin

Gramaticalmente

Quetexto

Embora alguns verificadores de plágio sejam gratuitos, pode ser necessário assinar um plano pago para usar a maioria das ferramentas.

4. Construa um clima de sala de aula positivo inclusivo

Estudos mostraram que os alunos são menos propensos a trapacear se tiverem um bom relacionamento com seu educador. Para reduzir os atos de desonestidade acadêmica em sua sala de aula, é essencial construir um ambiente de sala de aula inclusivo e positivo.

Os alunos que têm um forte relacionamento com o professor tendem a fazer perguntas antecipadamente, em vez de trapacear para passar. Por outro lado, se o ambiente da sala de aula não for inclusivo, um aluno pode decidir plagiar seu trabalho para obter boas notas em vez de pedir ajuda ao professor.

5. Crie políticas rígidas para plágio

O plágio é uma grave ofensa acadêmica que não deve passar despercebida ou sem repreensão. Depois de ensinar a seus alunos o que é plágio, é essencial que você comunique as consequências e as coloque em ação.

Os alunos devem entender o que se espera deles, seja uma política de plágio em toda a escola ou departamental. É altamente recomendável colocar as políticas por escrito e fornecer uma cópia aos seus alunos.

Para evitar o plágio em sua sala de aula, os alunos precisam saber o que é plágio, a importância de enviar seu trabalho original e as graves consequências do plágio. Crie políticas e diretrizes rígidas para lidar com alunos que plagiam seu trabalho.