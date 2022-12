5 coisas que os professores precisam mais do que um aumento salarial para continuar ensinando

A pandemia do coronavírus afeta diretamente o trabalho acadêmico e coloca em risco a saúde e a vida de professores e alunos nas salas de aula em todo o mundo. A rápida disseminação do vírus matou muitos professores, crianças e jovens. Os centros educacionais devem fornecer aos professores medidas de proteção para prevenir mais professores de doenças e mortes causadas pelo COVID-19 e outras doenças.

Os professores continuam a se estabelecer como as figuras mais influentes na educação de crianças e adolescentes. Na sociedade contemporânea, muitos alunos obedecem e admiram mais os professores do que seus pais. Durante o ano letivo, os professores trabalham para desenvolver as forças mentais, emocionais e físicas de seus alunos, ajudando-os a abrir caminhos futuros para crescimento e realização.

Apesar de nossa profunda necessidade de professores, aqui estão cinco coisas que os professores precisam mais do que um aumento de salário para continuar ensinando.

1. Aumentar a segurança da escola e da sala de aula

O aumento da violência em sala de aula tem sido uma preocupação nos últimos anos. O perigo de tiroteios em salas de aula e escolas aumentou a escassez de professores do Brasil, que se recusam a trabalhar por medo de serem mortos. Os professores exigem escolas mais seguras, melhores conselheiros de saúde mental e policiais de plantão para patrulhar as escolas.

A violência nas salas de aula brasileiras não se limita apenas a tiroteios. Outras formas de agressão e maus tratos ocorrem diariamente nos centros acadêmicos. A violência escolar está aumentando – basta ler as notícias sobre o aumento das taxas de bullying e suicídio entre crianças e adolescentes nos municípios brasileiros.

Para combater todos os tipos de violência, os educadores devem se aproximar de seus alunos nos níveis emocional, social e sentimental. A prioridade deve ser educar com amor para aumentar a segurança escolar, mas isso só é possível com recursos solidários.

2. Incentivar salas de aula sem telefones celulares

Os telefones celulares tornaram-se um elemento de distração que interrompe constantemente o ensino e a aprendizagem. Os alunos prestam mais atenção em seus telefones do que na aula ou aprendendo com seus colegas.

Os telefones celulares não apenas distraem o ambiente da sala de aula, mas também prejudicam o bem-estar mental dos alunos. Bullying, problemas de auto-imagem, etc., todos decorrem da disponibilidade de informações acessíveis na ponta dos dedos dos alunos.

Remover ou limitar o uso do celular na escola permite maior atenção nas aulas e mais comunicação pessoal entre os colegas.

3. Proteção contra COVID-19 e outras doenças

Os centros educacionais devem aplicar medidas sanitárias eficazes para proteger os professores, incluindo:

Ajustando os horários das aulas

Redução da frequência em sala de aula

Aumentar a ventilação adequada nas salas de aula

Limitando o acesso às instalações acadêmicas

Incentivar a limpeza contínua das mãos com álcool ou gel antibacteriano

A limpeza e desinfecção profunda de todos os espaços ajudará a minimizar o risco de infecção nas comunidades acadêmicas, aumentando o bem-estar de funcionários e alunos.

4. Permitir que os professores obtenham “atualizações” profissionais

Os professores são profissionais e merecem ser tratados com o mesmo respeito que outros profissionais e pessoas cultas. Os professores, independentemente da posição, devem ser encorajados a participar de conferências, seminários e outros eventos para aumentar seu conhecimento e compreensão dos princípios educacionais atuais.

Embora a administração frequentemente viaje para eventos, os professores que mais impactam os alunos são deixados à própria sorte. Com professores mais bem formados, os alunos se beneficiarão de novas técnicas de ensino.

5. Aumentar a compreensão e aceitação das mudanças sociais

A sociedade atual enfrenta mudanças abruptas, por vezes incompreensíveis para muitos, principalmente para os professores mais velhos. Um professor mais velho pode achar difícil entender, por exemplo:

A formação de casais homossexuais

A legalidade do aborto

Os direitos dos grupos LGBTQ+

O aumento da imigração

A degradação dos valores humanos, a desvalorização da moeda e a discriminação

As faculdades e universidades devem realizar constantemente fóruns e debates para capacitar os professores sobre as mudanças repentinas que impactam a sociedade contemporânea. O apoio dos centros acadêmicos por meio de seminários e fóruns é essencial para ajudar os professores a entender melhor todos esses processos sociológicos e, portanto, melhor treiná-los para ensinar em um mundo em evolução.

A ausência de professores de qualidade em sala de aula pode fazer com que os alunos não tenham motivação. Mas sem professores, o ensino não pode acontecer. Com um aumento na deserção de professores, os centros escolares precisam fazer todo o possível para recrutar e manter os professores em sala de aula.

Para isso, os professores querem se sentir seguros, querem proteção para a saúde, querem atualização profissional e querem estar mais bem informados sobre o mundo. Se fizermos essas coisas e muito mais, os professores começarão a se sentir valorizados por seu trabalho.