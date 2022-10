Zero Quatro em campanha

Segue o mesmo padrão: comparece a encontro de grupos já existentes que comungam das ideias bolsonaristas e se organizam para pedir votos em carreatas

Mais discreto dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o morador de Brasília Jair Renan passou a participar de reuniões de campanha. Segue o mesmo padrão: comparece a encontro de grupos já existentes que comungam das ideias bolsonaristas e se organizam para pedir votos em carreatas.

Jair Renan esteve, por exemplo, com o grupo Direita Planaltina, de militantes tanto de Planaltina DF quanto de Planaltina GO, em grande parte de grupos religiosos. Só a esse encontro, no auditório de uma escola particular da cidade, apareceram mais de cem pessoas, cantando jingles de campanha.

O objetivo desses grupos é intensificar a campanha de reeleição de Bolsonaro em cada região do Distrito Federal. À parte o filho Zero Quatro, não costumam aparecer políticos de destaque, mas sempre há representantes de figuras como Damares Alves e de deputados da região.

Em Planaltina apareceu, por exemplo, uma pessoa que se dizia representante do recém-eleito distrital Pedro Paulo de Oliveira, o Pepa.