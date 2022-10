Xuxa versus Damares 1º e 2º round

Artistas organizaram um abaixo assinado dizendo que, se falava a verdade, Damares cometera crime de prevaricação

Tudo começou quando, em um tour de campanha pela região Norte, a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, insistiu em denúncias não comprovadas sobre bebês que tinham dentes arrancados como preparo para violência sexual.

Artistas organizaram um abaixo assinado dizendo que, se falava a verdade, Damares cometera crime de prevaricação, pois como ministra precisava ver feito algo. E, se mentia, usava a fé popular em causa própria.

A acusação, que recebeu perto de 500 mil assinaturas pela internet, pedia a cassação do mandato de senadora e tinha Xuxa como uma das signatárias.

Como Xuxa divulgou o texto em suas redes sociais, Damares a escolheu como alvo e acusou-a de manter relações sexuais com um menino de 12 anos, no filme Amor Estranho Amor. Xuxa já tinha uma resposta pronta, pois o caso já foi mencionado antes por várias vezes.

Disse que não transou coisa nenhuma, pois se tratava apenas de um filme e, se ficção fosse crime, o ex-governador Arnold Schwarzenegger tinha de passar o resto da vida na cadeia, “pois matou um monte de gente nos filmes dele”.

2º Round

Damares voltou ao ataque no final da tarde desta quinta-feira, 13.. Contra Xuxa, alegou que a atriz e apresentadora, “que conhece bem o processo de erotização de crianças”, deveria é “ajudar no combate aos crimes contra crianças”.

Em vez disso, afirmou, Xuxa se une aos querem “cassá-la como os que caçaram São João Batista”, apresentando “sua cabeça numa bandeja, como se fosse um troféu”.

E aproveitou tudo isso para bater no PT, que não tinha ainda entrado na história, assegurando que “o ódio é contra aqueles que lutam para proteger a família, a igreja e a escola, principal alvo do petismo, do marxismo, dos satanistas e dos bruxos”. Sobrou até para os bruxos.