Voto mais rápido

Para evitar demoras na hora de votar e a formação de longas filas, o Tribunal Superior Eleitoral mudou as regras para os mesários no segundo turno, no domingo, 30.

Agora será permitido o ingresso de até três eleitores ao mesmo tempo nas salas de votação. Enquanto um vota, os outros dois apresentam título de eleitor e documento com foto. No primeiro turno só podia entrar um eleitor de cada vez.

O objetivo era evitar aglomerações, até porque era preciso votar cinco vezes. Neste domingo será no máximo em dois nomes, nos estados que têm decisão para governador.

Ou apenas um voto, no Distrito Federal e nas unidades da Federação que já definiram os demais cargos. Permanece, porém, a ordem para que os celulares sejam depositados na mesa, fora da cabine de votação.