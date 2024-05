Em evento do Podemos, a distrital Paula Belmonte quis conhecer a plataforma “Observatório Podemos contra a Violência Política”, na sede oficial do partido. Hoje no Cidadania, Paula Belmonte vem sendo sondada por outras legendas, entre elas o Partido Novo e o próprio Podemos.

Durante o evento com a presidente nacional do partido, Renata Abreu e o regional, Cristian Viana, a distrital foi apresentada à ferramenta que monitora e produz indicadores sobre esses casos, com intuito de ajudar a diminuir essa violência.

Na ocasião, a deputada contou que em 2022 também foi vítima de violência política, às vésperas da eleição – era uma referência ao senador Izalci Lucas, que fazia parte da federação PSDB-Cidadania e não abriu espaço para Paula Belmonte tentar o Buriti. “Infelizmente, sofri esse tipo de violência, que normalmente é praticada contra mulheres!”, lamentou a distrital.