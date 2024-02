Vínculos com o Gama

À parte a Rodoviária agora inaugurada, e prometida durante sua primeira campanha, Ibaneis garantiu que começará de imediato o novo hospital

Após lembrar de seus parentes que moraram, e moram, no Gama, o governador Ibaneis Rocha confirmou nesta quarta-feira, 28, seus compromissos com a cidade. Fez questão de lembrar que esses compromissos, na verdade, vão além.

À parte a Rodoviária agora inaugurada, e prometida durante sua primeira campanha, Ibaneis garantiu que começará de imediato o novo hospital. Tanto o atual hospital do Gama quanto o de Santa Maria são sacrificados pela elevada procura de moradores do Entorno.

Ibaneis admitiu que não há mais como reformar ou recuperar o Hospital do Gama, com tantos puxadinhos. Terá de construir um hospital novo. Já está com local escolhido, próximo ao campus da UnB, e as obras começarão o mais cedo possível.

Em tempo: Ibaneis citou os nomes de oito distritais da base e, em tom de quem não quer deixar dúvidas, fez seguidas referências à vice Celina Leão.