Viagens perigosas

Uma declaração dessa, na avaliação do deputado joga por terra qualquer tipo de compromisso que o presidente tem para com o Brasil

O deputado brasiliense Alberto Fraga mandou um recado para o presidente Lula. Avisou que “Lula precisa visitar o Brasil”. Fraga acredita que ele ainda não sentou na cadeira para governar o Brasil.

“E o pior, nessas viagens e com essa gastança toda, tem dado declarações lamentáveis, como a de que vai pegar a tecnologia que a Embrapa desenvolveu com muito sacrifício, do plantio de soja, e vai entregar para países da África e para a China”, diz.

Uma declaração dessa, na avaliação do deputado joga por terra qualquer tipo de compromisso que o presidente tem para com o Brasil.

“A tecnologia da soja no cerrado foi uma grande conquista do Brasil, e a valorosa Embrapa foi quem conseguiu isso, mas agora ele disse que vai entregar para os países da África e a China, que logo, logo, estará engolindo o Brasil, sem sombra de dúvida”.