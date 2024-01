Verba contra a dengue

Por meio de emenda parlamentar, ela destinou R$ 1 milhão ao Fundo de Saúde do DF para manutenção corretiva nos equipamentos usados no combate a dengue

Diante do quadro preocupante do aumento de casos de dengue no DF, a distrital Paula Belmonte, acompanha a situação, como uma das apoiadoras da prevenção, controle e monitoramento do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Por meio de emenda parlamentar, ela destinou R$ 1 milhão ao Fundo de Saúde do DF para manutenção corretiva nos equipamentos usados no combate a dengue.

As ações também se estendem à prevenção de outras doenças causadas pelo mosquito, como a Zika e a Chikungunya, que ainda ameaçam a população. “Foi uma forma que encontrei de contribuir para amenizar essa situação preocupante, que especialmente este ano, desafia as autoridades sanitárias”, esclarece a parlamentar.