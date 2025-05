Veras quer incluir Educação Ambiental 

O deputado brasiliense Reginaldo Veras apresentou uma emenda ao Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação, nesta terça-feira, 6, que passará a incluir novo eixo temático de “Educação e mudanças climáticas”.

O objetivo é a criação de um Programa Nacional de Educação Ambiental Climática. A emenda apresentada pelo parlamentar do Partido Verde é justificada pela ausência quase total do tema no texto original do PNE, apesar da sua urgência científica e dos impactos diretos e crescentes nas escolas.

A proposta inclui metas para envolver a educação nos debates climáticos e combater a desinformação, além de estratégias para desenvolver diretrizes de educação ambiental climática na educação básica, adequar a infraestrutura escolar para ser mais resiliente e sustentável, e formar profissionais da área.

Este programa buscará preparar todo o sistema educacional – escolas e redes de ensino – para enfrentar os desafios climáticos, focando na prevenção, mitigação e adaptação aos eventos extremos, além de promover a transição ecológica.