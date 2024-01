Vale-alimentação será adiantado

Robério não perdeu a oportunidade de alfinetar o colega. Postou mensagem com a fala de Vigilante para carimbar a acusação: “é mentira”

Acusada pelo distrital Chico Vigilante de suspender os pagamentos do vale-alimentação dos seguranças já neste mês, a Brasfort divulgou nota informando que, mesmo já tendo vencido o acordo coletivo de trabalho da categoria, o pagamento do vale-alimentação previsto para este mês já fora autorizado pela empresa, como antecipação do acordo a ser firmado agora. Sairá como uma antecipação do novo acordo. Já o também distrital Robério Negreiros não perdeu a oportunidade de alfinetar o colega. Postou mensagem com a fala de Vigilante para carimbar a acusação: “é mentira”.