Vale a pena (financeiramente) ser deputado?

Eleição é negócio. Disso ninguém duvida. A coluna Do Alto da Torre, com base nos dados da Justiça Eleitoral, referente às eleições de 2022, fez uma rápida conta para saber quanto custa uma eleição, dentro do permitido pela lei, e quando um parlamentar receberá ao final de seu mandato de quatro anos.

Para a eleição de um deputado distrital, no último pleito, o limite permitido por lei para se gastar em campanha foi de R$ 1.270.629,01. O salário atual de um deputado distrital é de R$ 37.774,64. Se cada membro da Câmara Legislativa ganhasse esse vencimento por todo o mandato — lembrando que durante o mandato foi dado aumento a eles —, o valor total seria de R$ R$ 1.669.182,72. Um bom lucro.

Para o cargo de deputado federal, o salário, que também teve aumento no decorrer da atual legislatura, atualmente é de R$ 46.366,19 mensais. Em quatro anos, os congressistas da Câmara dos Deputados embolsarão R$ 2.225,577,12. É nessa somatória que está o pulo do gato, pois o limite para que eles se elejam é de R$ 3.176.572,53. “Prejuízo” de quase R$ 1 milhão. Entretanto, cada deputado eleito gera uma nova receita, agora para o partido, que recebe por cada uma recursos do fundo partidário.

Vale lembrar que a cada eleição, os cofres públicos desembolsam recursos para que os partidos possam “patrocinar” seus candidatos.