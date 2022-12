Vai dançar

O ato foi publicado em 7 de dezembro no Diário Oficial, e tem efeitos retroativos (financeiros) a partir de 20 de outubro

O período que fica entre as eleições e as posses dos eleitos, com perdedores em final de mandato, sempre traz curiosidades muito especiais.

É o caso do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que não conseguiu fazer o sucessor, mas está citado como ministeriável na cota de seu partido, o PSB.

Pois Paulo Câmara não achou nada mais interessante para fazer do que nomear Rosana Alves Soares de Souza para o cargo em comissão de Assessora de Dança no governo do estado. O ato foi publicado em 7 de dezembro no Diário Oficial, e tem efeitos retroativos (financeiros) a partir de 20 de outubro.

Ou seja, a nova “Assessora de Dança”, apesar de ter sua nomeação assinada em 7 de dezembro, irá receber a partir de 20 de outubro. O ato não especifica quais serão as funções da “Assessora de Dança” nomeada por Paulo Câmara.

A “Assessora de Dança” fica garantida no cargo pelo menos, até 31 de dezembro, pois novos governos, ao assumirem, tradicionalmente exoneram todos os comissionados da gestão anterior.