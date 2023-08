Vagas para fibromialgia

O texto prevê que, em estacionamentos com até cinquenta vagas, ao menos uma delas deverá ser reservada

A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa acaba de aprovar projeto do distrital Martins Machado, que determina a reserva de vagas para pessoas com fibromialgia em estacionamentos públicos e privados no Distrito Federal.

O texto prevê que, em estacionamentos com até cinquenta vagas, ao menos uma delas deverá ser reservada.

Caso haja mais de cinquenta vagas, ao menos 3% do total serão destinadas às pessoas com a doença. Resta ver os passos seguintes.