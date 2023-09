Vaga à vista no Tribunal de Contas do DF

A conselheira Anilceia Machado passou quase dois anos afastada por motivos de saúde, além de problemas familiares

Surgiu no Tribunal de Contas do Distrito Federal a expectativa de abertura de uma vaga a médio ou mesmo a curto prazo.

Retornou, sendo muito festejada pelo time do TCDF – ela é muito querida por lá, estando no cargo desde 2006 e já tendo presidido a casa. Em tese, pode ficar no cargo até 2034, quando cairia na compulsória.

Mas admite-se que ela possa antecipar a aposentadoria. Claro, a abertura de uma vaga em tribunal de contas tem sempre um sentido político e isso permitiria ao Buriti influenciar o preenchimento do espaço.

As relações entre o governo brasiliense e o Tribunal de Contas não são exatamente maravilhosas, pois se acredita que os conselheiros têm travado projetos de grande interesse do Buriti.

Agora mesmo existem problemas com relação às mudanças no urbanismo do Setor Comercial Sul e à privatização da Rodoviária do Plano Piloto.