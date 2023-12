União da alta tecnologia com o conhecimento tradicional

É uma espécie de torneio em que os concorrentes usam tanto altas tecnologias quanto conhecimento tradicional. O vencedor receberá 10 milhões de dólares

Hoje secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, o ex-governador Rodrigo Rollemberg anunciou na COP o lançamento da final do Rainforest, competição internacional de identificação de biodiversidade na floresta.

A iniciativa, contou Rollemberg, é da XPRIZE, uma fundação voltada para a expansão da tecnologia, e do Instituto Alana com o apoio do Ministério do Desenvolvimento.