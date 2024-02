Uma vaquinha pela UnB inundada

Os distritais Gabriel Magno e Fábio Félix contribuíram com R$ 1 milhão em emendas cada um

A Câmara Legislativa aprovou projeto de lei com créditos em emendas das quais mais de R$ 3,5 milhões foram destinados para a Universidade de Brasília para a reposição de equipamentos e reformas dos estragos causados pela inundação ocorrida nas últimas semanas.

A área mais atingida foi o Instituto de Física, alvo principal do apelo feito pela reitora Márcia Salomão aos distritais em reunião intermediada pelo líder Gabriel Magno. O texto ainda precisa ser sancionado pelo Buriti.

Os distritais Gabriel Magno e Fábio Félix contribuíram com R$ 1 milhão em emendas cada um. Jaqueline Silva entrou com R$ 700 mil, o presidente Wellington Luiz com R$ 300 mil e Max Maciel com R$ 200 mil. Completam a lista João Cardoso, com R$ 150 mil, Paula Belmonte, R$ 125 mil e Ricardo Vale, R$ 50 mil.