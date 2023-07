Turma da bala

Participante do esforço para conseguir as assinaturas necessárias à instalação da Frente, o deputado brasiliense Fred Linhares foi recebido com pompa

Meio esquecidos desde que o governo Lula desenhou um revogaço dos atos do antecessor Bolsonaro, os defensores das armas estão voltando à ativa no jogo político. Instalaram nesta quinta-feira, 6, a Frente Parlamentar Mista de Proteção aos Colecionadores, Atiradores Desportivos, Caçadores e Clubes de Tiro, os chamados CACs. Participante do esforço para conseguir as assinaturas necessárias à instalação da Frente, o deputado brasiliense Fred Linhares foi recebido com pompa e circunstância pelos militantes. Recebeu até um lugar de honra na mesa que conduziu a constituição da nova entidade.