Tudo em compasso de espera

Há temas explosivos, do ponto de vista das relações entre poderes, como as emendas que cortam atribuições do STF

Embora o Congresso só retome formalmente os trabalhos no dia 5, em sessão solene para leitura de mensagem presidencial, uma reunião de líderes estava marcada para esta segunda-feira, 29, com o objetivo de definir as primeiras pautas.

Há temas explosivos, do ponto de vista das relações entre poderes, como as emendas que cortam atribuições do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, os vetos do presidente Lula a recursos reservados pelo Congresso. Mas a reunião foi cancelada.

Não apenas o clima nesses dois casos se deteriorou ainda mais, com o Planalto esticando a corda, como a ofensiva sobre os deputados Carlos Jordy e Alexandre Ramagem, além do vereador Carlos Bolsonaro, criou um grau inesperado de incerteza.

A apreensão de celulares elevou a tensão à enésima potência, assim como a gravidade das denúncias sobre escutas. A reunião foi cancelada porque a grande maioria dos eventuais participantes preferiu dar um tempo.