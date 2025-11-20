Trocando Reguffe por Arruda

Ex-candidato preferencialmente do então senador José Antonio Reguffe, o novamente candidato a distrital Daniel Radar, natural de Santa Maria (DF), oficializou sua filiação ao Avante e passou a integrar a Executiva Regional do partido como vice-presidente. A nomeação marca um novo passo em sua trajetória política e foi recebida, segundo ele, com “honra, humildade e determinação”.

Isso significa que ele trocou Reguffe pelo também ex-senador Gim Argello, embarcando assim no grupo de José Roberto Arruda, que foi prestigiá-lo.