Do Alto da Torre
Do Alto da Torre

Trocando Reguffe por Arruda

“honra, humildade e determinação”

Eduardo Brito

20/11/2025 18h15

whatsapp image 2025 11 20 at 18.04.11

Arruda, Gim Argello e Radar. Crédito DIVULGAÇÃO

Ex-candidato preferencialmente do então senador José Antonio Reguffe, o novamente candidato a distrital Daniel Radar, natural de Santa Maria (DF), oficializou sua filiação ao Avante e passou a integrar a Executiva Regional do partido como vice-presidente. A nomeação marca um novo passo em sua trajetória política e foi recebida, segundo ele, com “honra, humildade e determinação”.

Isso significa que ele trocou Reguffe pelo também ex-senador Gim Argello, embarcando assim no grupo de José Roberto Arruda, que foi prestigiá-lo.

