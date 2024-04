Troca-troca no Park Way

O governador Ibaneis Rocha trocou nesta quarta-feira, 10, a administração do Park Way. Abdon Luiz de Sousa de Barros assume o cargo que estava, desde o ano passado, com Deusdete Soares Benevides.

O Park Way está sob a influência do distrital João Hermeto e tem os administradores têm sido trocados com frequência.

O novo administrador, na verdade, já ocupara o cargo e era chefe de gabinete do antecessor.

Há queixas da comunidade, principalmente pelo surgimento de grilagem e invasões, como a das Chácaras Ipê Coqueiros, apontada como um possível mini-Vicente Pires, e toleram o comércio irregular.