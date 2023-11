Trio de oposição aciona Tribunal de Contas

O documento, assinado pelos três parlamentares, cita problemas relacionados à manutenção da rede metroviária e as frequentes interrupções do serviço

O Bloco PSol/PSB, composto pelos distritais Max Maciel, Dayse Amarilio e Fábio Félix, enviou uma representação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal na tarde desta segunda-feira, 6.

O documento, assinado pelos três parlamentares, cita problemas relacionados à manutenção da rede metroviária e as frequentes interrupções do serviço, além do que dizem ser irregularidades na administração de pessoal da Companhia Metropolitano do Distrito Federal, o Metrô/DF.