Tribunal de Contas do DF sob nova direção

O conselheiro Márcio Michel Alves de Oliveira foi eleito nesta quarta-feira, 14, novo presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

O vice-presidente será André Clemente Lara de Oliveira. Têm origens diferentes. O presidente é delegado da Polícia Civil, exerceu mandato de distrital – era conhecido como Doutor Michel – até ser eleito para o TCDF pelos colegas. André Clemente era secretário de Economia do GDF no governo Ibaneis e é advogado e contabilista, além de ex-presidente do Conselho de Administração do Banco de Brasília, o BRB. Ambos foram eleitos por unanimidade, com seis votos.

Além deles, os conselheiros elegeram o corregedor, Manoel de Andrade e o ouvidor, que será Paulo Tadeu, atual presidente. Por fim, o conselheiro Renato Rainha será regente da Escola de Contas Públicas.

Os eleitos já foram empossados durante a sessão especial, mas só entram formalmente exercício dos novos cargos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Voto auditável

A votação para presidente e vice do TCDF mostrou algo que deixaria felizes os bolsonaristas-raiz.

Com exatos sete votos a apurar, o tribunal é um modelo do chamado “sufrágio auditável”. Ainda usa cédula de papel na contramão das eleições brasileiras, que se provaram modelo para o mundo.