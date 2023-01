Três mudanças na bancada brasiliense

Ex-deputado por três mandatos e ex-vice-governador, Tadeu Filippelli retorna à Câmara. Ele substitui Celina Leão, que ocupa agora justamente o cargo de vice

As posses no governo Ibaneis e na Câmara Legislativa impuseram três mudanças na bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados.

Ex-deputado por três mandatos e ex-vice-governador, Tadeu Filippelli retorna à Câmara. Ele substitui Celina Leão, que ocupa agora justamente o cargo de vice.

E, por falar em vice, Renato Santana, que ocupou a mesma função no governo Rollemberg, assumiu a vaga de Júlio Cesar Ribeiro, novo secretário de Esportes. Renato concorreu a distrital pelo PP, mas não se elegeu.

Como federal, está na bancada do PSD, que já abandonou junto com seu antigo aliado, Rogério Rosso, hoje na Adasa. Por fim, assume uma cadeira Marcos Pacco, do Podemos. Ele substitui Paula Belmonte, do Cidadania, que agora é distrital.

Marcos Pacco tem uma curiosa história eleitoral. Já concorreu várias vezes à Câmara dos Deputados com o nome de Professor Pacco, obteve boas votações, mas nunca se elegeu.

Em 2018, por exemplo, concorreu pelo Podemos, teve 39 mil votos, mas o quociente eleitoral o prejudicou e perdeu a vaga para Celina Leão, que ficou com menos de 32 mil. Este ano tentou vaga de distrital pelo União Brasil, teve 7 mil votos, e ficou de fora mais uma vez. Todos eles ficarão na Câmara por apenas um mês. E mês de recesso, sem direito sequer a discursar.