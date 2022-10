Transporte grátis para eleitores

Arlete invocou decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, que autorizou prefeituras

Baseada na suposição de que parcela substancial das abstenções no primeiro turno era de eleitores de baixa renda por não terem dinheiro para se deslocarem, a distrital petista Arlete Sampaio reivindicou ao governo do Distrito Federal, nesta terça-feira, 18, acesso gratuito ao transporte público para os eleitores do Distrito Federal durante o segundo turno das eleições.

Arlete invocou decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, que autorizou prefeituras e estados a oferecerem passe livre para a população ter o seu acesso às urnas facilitado no dia da votação.