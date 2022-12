Tomando o pulso do governo

Até o secretário de Governo, José Humberto Pires, estava lá. Um grupo de assessores também assistiu ao encontro.

Até a posse marcada para 1º de janeiro, a vice-governadora eleita Celina Leão ainda não tem cargo executivo.

Mesmo assim, Celina presidiu nesta quinta-feira, 1º, uma reunião com parte do secretariado do Distrito Federal, todos instalados ao longo de uma mesa, no Palácio do Buriti.

Até o secretário de Governo, José Humberto Pires, estava lá. Um grupo de assessores também assistiu ao encontro.

Celina avisou que se tratava do Dia de Prestação de Conta das Emendas da Bancada Federal do DF, de que ela participa como deputada. Seria, segundo a deputada, um esforço para dar satisfação da bancada à equipe de governo.