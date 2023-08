Tentativa de barrar reajuste

“O governo concede um reajuste de 6% e logo em seguida tira”, argumentou o parlamentar, em uma tentativa de obter apoio dos demais distritais

A publicação de uma portaria no Diário Oficial do DF aumentando em 22,5% o desconto no contracheque relativo ao plano de saúde dos servidores públicos do Distrito Federal levou o distrital petista Gabriel Magno a apresentar um projeto de decreto legislativo visando sustar a medida.

“O governo concede um reajuste de 6% e logo em seguida tira”, argumentou o parlamentar, em uma tentativa de obter apoio dos demais distritais para barrar a majoração.

Pouco provável, pois o Buriti conta com maioria. Magno até apresentou dados do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF, o Inas-DF, responsável pelo plano, colhidos nesta data, que apontam para um quadro positivo: “Há R$ 143 milhões em caixa, por isso, não há justificativa para o aumento”, afirmou.