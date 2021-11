Temporário: João Roma volta à Câmara para ajudar o governo em Plenário

Pré-candidato ao governo da Bahia, Roma, que tem origem pernambucana, está preocupado com a destinação das emendas de seu interesse

Hylda Cavalcanti

[email protected]

Depois do gesto do ministro do Trabalho e Previdência Social, Onys Lorenzoni (DEM-RS), na última semana, hoje foi a vez do ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos-BA), pedir exoneração do cargo. Oficialmente, ele repete as declarações do colega e afirma que a saída é provisória, a pedido dele, para retornar às atividades de deputado federal na Câmara, neste período de tramitação do Orçamento Geral da União (OGU).

Pré-candidato ao governo da Bahia, Roma, que tem origem pernambucana, está preocupado com a destinação das emendas de seu interesse para as bases eleitorais, motivo pelo qual quer participar amplamente das próximas reuniões da Comissão Mista de Orçamento (CMO) no Congresso.

O ato de exoneração foi publicado no Diário Oficial da União de hoje (16) e foi assinado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro está em viagem oficial aos Emirados Árabes. Destaca que Roma foi exonerado “a pedidos”.

Segundo informações da CMO, essa preocupação de retorno de vários parlamentares que estão licenciados e ocupam cargos tanto no Governo Federal como governos estaduais à Câmara e ao Senado se dá porque as emendas parlamentares são uma forma deles participarem da elaboração do orçamento – quinhão que nenhum político quer deixar para trás. E o prazo para a indicação de emendas individuais deste ano está próximo de encerrar, segundo cronograma do Ministério da Economia.

Roma é o principal responsável pela gestão do novo programa do Governo, o Auxílio Brasil, que tem sido divulgado como uma expansão do antigo programa Bolsa-Família e é voltado para oferecimento de uma ajuda para as famílias mais vulneráveis.